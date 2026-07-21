Muere bebé de cuatro meses en Tizimín; Fiscalía investiga las causas

La madrugada de ayer se registró un lamentable hecho en el municipio de Tizimín, luego de que una bebé, de apenas cuatro meses de edad, fuera trasladada de emergencia al Hospital General San Carlos, donde el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:25 horas en el nosocomio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas.

Noticia Destacada Hallan sin vida a un vigilante en el Centro de Salud de Mérida

La madre de la menor, una adolescente de 15 años identificada como Angélica Y. K. C., y su esposo, Rusel A. C. B., de 21 años, ambos originarios del municipio de Espita, informaron que alrededor de las 20:00 horas acostaron a dormir a su hija, quien en vida llevó el nombre de Angélica Y. K. Al día siguiente, cerca de las 5:00, la joven se levantó para verificar el estado de la bebé y se percató de que no respiraba.

De inmediato, ambos lo trasladaron por sus propios medios al Hospital San Carlos, donde fueron atendidos por un médico que, tras valorarla, únicamente pudo confirmar que el menor ya no contaba con signos vitales.

Noticia Destacada ¿Quién es Justo Aurelio? El empresario detenido en Mérida con bienes asegurados por más de 145 mdp

De manera preliminar, el médico que tomó conocimiento del caso indicó que existe la posibilidad de que el deceso esté relacionado con un caso de muerte de cuna. No obstante, será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de llevar a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes para establecer con certeza la causa del fallecimiento.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de Tizimín y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al hospital San Carlos para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área correspondiente y notificar a las autoridades ministeriales, quienes continuarán con el procedimiento legal y pericial establecido para este tipo de casos.