¿Qué le dijo Hincapié a Santiago Giménez? El delantero mexicano rompe el silencio

La polémica entre Santiago Giménez y Piero Hincapié durante el duelo entre México y Ecuador en el Mundial 2026 volvió a ser tema de conversación. El delantero mexicano fue cuestionado sobre las palabras que originaron el enfrentamiento, aunque prefirió no revelar el contenido de la discusión.

Durante una convivencia con aficionados, un niño le preguntó directamente qué le había dicho el defensor ecuatoriano en aquella jugada que terminó con la expulsión de Hincapié por infringir la regla que sanciona a los futbolistas que se cubren la boca al confrontar a un rival.

Lejos de entrar en detalles, Santiago Giménez explicó que existen códigos dentro del futbol que impiden hacer públicas ese tipo de conversaciones. El atacante señaló que revelar el contenido de la discusión rompería una regla de respeto entre jugadores y, además, convertiría el episodio en un tema viral.

"Todo mundo me pregunta lo mismo, pero no sé si tienes edad para saber lo que me dijo. La realidad es que entre futbolistas tenemos códigos y lo que pasa en la cancha se queda en la cancha; sé que tal vez si les digo aquí se va a volver viral y rompería un código, entonces no puedo decirlo, perdón", respondió el delantero mexicano.

Con estas declaraciones, el atacante dejó claro que las palabras de Piero Hincapié permanecerán en secreto. También aclaró de forma indirecta que la tarjeta roja mostrada al ecuatoriano no fue por el contenido de sus comentarios, sino por la acción de cubrirse la boca mientras discutía, conducta que es castigada por el reglamento vigente.

Aunque Santiago Giménez no tuvo el protagonismo esperado con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, el incidente con Hincapié se convirtió en uno de los momentos más comentados de su participación y sigue generando curiosidad entre los aficionados semanas después de la eliminación del Tricolor.