FDA descarta prueba positiva, pero mantiene alerta por lechuga de Taylor Farms México y los casos de 'diarrea explosiva'

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aclaró que una muestra de lechuga iceberg procedente de Taylor Farms de México no resultó positiva a Cyclospora también conocida como diarrea explosiva, como se informó inicialmente.

Sin embargo, la agencia mantuvo la alerta sanitaria y señaló que los datos epidemiológicos y de rastreo continúan vinculando el brote de ciclosporiasis con productos de esa empresa.

La FDA explicó que sus especialistas revisaron nuevamente los resultados debido a la complejidad de las pruebas para detectar el parásito. Tras el análisis, concluyeron que el hallazgo no representaba una amplificación real, por lo que debía considerarse un falso positivo. Hasta el 19 de julio no existían muestras de productos con resultados positivos confirmados.

¿Por qué la FDA mantiene bajo investigación a Taylor Farms México?

Aunque el resultado de laboratorio fue corregido, la investigación de trazabilidad identificó a Taylor Farms de México como el proveedor común de la lechuga iceberg rallada consumida en establecimientos donde varias personas enfermaron.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que los datos epidemiológicos y de rastreo relacionan la lechuga procedente del centro de México con casos registrados en cinco estados de Estados Unidos. La investigación permanece abierta y las autoridades continúan con la recolección y análisis de muestras.

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Taylor Farms de México, con operaciones en Guanajuato, inició el 17 de julio el retiro voluntario de toda la lechuga iceberg obtenida del centro de México y enviada al mercado estadounidense por posible contaminación con Cyclospora.

¿Qué productos de lechuga fueron retirados?

El retiro incluye presentaciones de lechuga iceberg y lechuga rallada de la marca Marketside, comercializadas en tiendas Walmart, además de productos distribuidos a restaurantes y clientes del sector alimentario.

La lechuga retirada fue distribuida entre el 29 de junio y el 16 de julio en distintos estados. Algunos establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental también recibieron el producto investigado. La cadena dejó de utilizar lechuga de Taylor Farms de México desde el 17 de julio, según la FDA.

Las autoridades recomendaron no consumir los productos incluidos en el retiro, desecharlos o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos. También pidieron limpiar y desinfectar las superficies que tuvieron contacto con la lechuga.

To clarify, this false-positive lab sample DOES NOT change the basis for FDA’s ongoing outbreak investigation or the overwhelming epidemiological data supporting the current voluntary recall by Taylor Farms.



Over the weekend, FDA alerted Taylor Farms that a new sample of… https://t.co/hedRwhPLd8 — U.S. FDA (@US_FDA) July 20, 2026

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis o diarrea explosiva es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Las personas pueden infectarse al consumir alimentos o agua contaminados.

Su síntoma más frecuente es la diarrea acuosa. También puede causar pérdida de apetito, dolor abdominal, inflamación, náuseas, cansancio, pérdida de peso y fiebre.

La FDA pidió a quienes presenten síntomas y hayan comido lechuga iceberg rallada durante las dos semanas anteriores que consulten a un profesional de la salud. La agencia continuará con la investigación para confirmar el origen del brote y verificar que los productos implicados hayan sido retirados del mercado.

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