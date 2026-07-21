Aseguran más de 3 toneladas de metanfetamina ocultas entre alimento para animales en Sonora

Autoridades federales aseguraron más de tres toneladas de metanfetamina durante un operativo realizado en Sonora, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario explicó que el decomiso fue resultado de labores de inteligencia e investigación efectuadas de manera coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La droga estaba oculta en costales utilizados para transportar alimento para animales, según los reportes difundidos después de la intervención. Las autoridades no informaron de manera inmediata el municipio donde ocurrió el aseguramiento ni confirmaron si hubo personas detenidas.

¿Cómo aseguraron las tres toneladas de metanfetamina en Sonora?

García Harfuch señaló que la acción derivó del intercambio de información y el seguimiento de posibles operaciones relacionadas con el traslado de drogas sintéticas.

Durante la revisión de la carga, los agentes localizaron los paquetes que contenían metanfetamina entre costales de producto destinado a la alimentación de animales. El cargamento quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial para realizar los análisis periciales y continuar con la investigación.

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La FGR deberá integrar la carpeta correspondiente para determinar el origen de la sustancia, su destino y las personas vinculadas con el traslado.

Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad no ha informado a qué organización criminal pertenecería el cargamento. Tampoco precisó el valor económico estimado de la droga en el mercado ilegal.

Harfuch destaca afectación económica a grupos criminales

El titular de la SSPC afirmó que las más de tres toneladas representan millones de dosis que no llegarán a las calles.

También señaló que el decomiso impide que las organizaciones criminales obtengan recursos por la distribución de metanfetamina en México o su posible traslado hacia Estados Unidos.

Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre @SSPCMexico y @FGRMexico en Sonora se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina.

Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso… pic.twitter.com/RH4oY4or8q — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

Sonora es una entidad estratégica para el tráfico de drogas debido a su frontera con Arizona y a las carreteras que comunican el noroeste del país. Las autoridades federales han reforzado las revisiones en vías terrestres, puntos fronterizos y zonas utilizadas para almacenar sustancias ilícitas.

En enero de 2026, corporaciones federales detuvieron en la entidad a un hombre que transportaba más de 200 kilogramos de metanfetamina, además de marihuana y fentanilo. Ese operativo también formó parte de las acciones de vigilancia en carreteras del país.

La SSPC indicó que las investigaciones continuarán para identificar la ruta del cargamento y ubicar a los responsables de su almacenamiento y transporte.

IO