Liga MX: así marcha la tabla general después de la Jornada 1 del Apertura 2026

La Jornada 1 del Apertura 2026 llegó a su fin y dejó sus primeras conclusiones en la Liga MX. Tras los nueve encuentros disputados, Pachuca ocupa el primer lugar de la tabla general, seguido de cerca por Toluca y Cruz Azul, que también iniciaron el campeonato con triunfo.

Uno de los resultados más destacados fue la remontada de Cruz Azul, que logró revertir una desventaja de dos goles para imponerse 3-2 al Atlético de San Luis. Por su parte, Toluca sorprendió al vencer como visitante a Guadalajara, mientras Atlas comenzó con el pie derecho al derrotar al León.

Otra de las sorpresas de la fecha fue la goleada de Pachuca sobre Pumas, resultado que permitió a los Tuzos colocarse en la cima gracias a una mejor diferencia de goles. En tanto, América, Puebla, Necaxa, Monterrey y Tijuana también sumaron sus primeros tres puntos del torneo.

Tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 1

Pachuca – 3 puntos Toluca – 3 puntos Cruz Azul – 3 puntos (3 GF, 2 GC) Tijuana – 3 puntos (3 GF, 1 GC) Atlas – 3 puntos (3 GF, 2 GC) Monterrey – 3 puntos Necaxa – 3 puntos (2 GF, 1 GC) Puebla – 3 puntos (1 GF, 0 GC) América – 3 puntos (1 GF, 0 GC) Guadalajara – 0 puntos Pumas UNAM – 0 puntos Querétaro – 0 puntos Santos Laguna – 0 puntos Atlético de San Luis – 0 puntos (2 GF, 3 GC) León – 0 puntos (2 GF, 3 GC) Atlante – 0 puntos (1 GF, 2 GC) FC Juárez – 0 puntos (0 GF, 1 GC) Tigres UANL – 0 puntos (1 GF, 3 GC)

Con apenas una jornada disputada, la clasificación todavía puede modificarse rápidamente; sin embargo, los primeros resultados ya comienzan a marcar el rumbo de un Apertura 2026 que inició con goleadas, remontadas y varias sorpresas.