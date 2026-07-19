Mbappé resta importancia al récord de goleo y apuesta por un gol de Messi en la Final

El delantero Kylian Mbappé dejó de lado las estadísticas para lanzar un reconocimiento a Lionel Messi previo a la Final del Mundial 2026. Tras quedarse fuera de la pelea por el campeonato, el atacante francés aseguró que el argentino volverá a ser determinante y confió en que marcará ante España.

Durante el duelo por el tercer lugar frente a Inglaterra, el capitán francés firmó un doblete que le permitió llegar a 10 goles en la presente Copa del Mundo, cifra con la que se colocó como líder de goleo del torneo y también como el máximo anotador en la historia de los Mundiales. Sin embargo, el logro quedó opacado por la ausencia de Francia en la Final.

Al término del encuentro, Mbappé reconoció que el récord individual tiene poco valor frente a la oportunidad perdida de disputar el partido por el título. "Messi va a meter gol mañana, seguro; él siempre aparece. No me importa el récord, hubiera preferido jugar mañana la Final", expresó el delantero francés.

Pese a su destacada actuación individual, Francia concluyó su participación en el cuarto lugar del certamen. El conjunto galo quedó eliminado previamente por España en semifinales y posteriormente cayó ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, cerrando un torneo en el que Mbappé volvió a destacar como referente ofensivo.

El atacante del Real Madrid firmó una temporada sobresaliente al conquistar el título de goleo de LaLiga, terminar como máximo anotador de la Champions League y mantenerse entre los principales candidatos a la Bota de Oro, compartiendo protagonismo con figuras como Erling Haaland y Harry Kane.

De cara a la Final, Lionel Messi todavía tiene opciones de arrebatarle el liderato de goleo del Mundial. El capitán argentino suma ocho anotaciones y necesitaría marcar un doblete frente a España, la selección que presume la mejor defensa del torneo, para superar a Mbappé y quedarse con el primer lugar de la clasificación de goleadores.