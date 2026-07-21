Conductor tira un poste en colonia de Camepche y huye del lugar

En la zona de Colonial Campeche, el operador de un tráiler se dormitó mientras conducía y terminó proyectándose contra un poste de madera propiedad de Teléfonos de México, para posteriormente darse a la fuga del lugar.

Noticia Destacada Mujer perdió la vida tras sufrir un presunto infarto mientras caminaba por calles de Campeche

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Baja Velocidad, a la altura de la Unidad Habitacional Colonial Campeche, donde el conductor perdió el control de la pesada unidad y se proyectó contra su costado derecho, ocasionando daños al poste de madera.

Tras el accidente, el operador continuó su trayecto, por lo que algunos vecinos lo siguieron hasta la carretera antigua a Mérida, donde lograron interceptarlo y dieron aviso al número de emergencias. Sin embargo, al no aproximarse ninguna unidad de la Policía Estatal, los ciudadanos permitieron que el conductor continuara su camino.

Ante la falta de presencia policial, los propios vecinos permanecieron abanderando el oscuro tramo para prevenir otro accidente, mientras la unidad involucrada continuó su trayecto.