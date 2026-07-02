¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 3 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo 2026 continúa este viernes 3 de julio con los últimos tres partidos de los dieciseisavos de final. Argentina, vigente campeona del mundo, intentará mantener su paso perfecto frente a la revelación Cabo Verde, mientras que Colombia y Ghana protagonizarán otro de los encuentros más atractivos del día.

Con estos compromisos quedará definido el cuadro completo de los octavos de final, donde ya esperan selecciones como México, Inglaterra, Brasil y Portugal.

¿Qué partidos del Mundial hay mañana 3 de julio?

Australia vs Egipto

Horario: 12:00 horas

Estadio: Dallas

Dieciseisavos de final

Transmisión: ViX Premium

Argentina vs Cabo Verde

Horario: 16:00 horas

Estadio: Miami

Dieciseisavos de final

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium

Colombia vs Ghana

Horario: 19:30 horas

Estadio: Kansas City

Dieciseisavos de final

Transmisión: ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Australia vs Egipto

Mérida: 12:00 horas

Campeche: 12:00 horas

Quintana Roo: 13:00 horas

Argentina vs Cabo Verde

Mérida: 16:00 horas

Campeche: 16:00 horas

Quintana Roo: 17:00 horas

Colombia vs Ghana

Mérida: 19:30 horas

Campeche: 19:30 horas

Quintana Roo: 20:30 horas

¿Qué partido pasa por TV abierta?

El único encuentro que podrá verse gratis por televisión abierta será:

Argentina vs Cabo Verde

Azteca 7

Canal 5

TUDN

ViX Premium

Los partidos Australia vs Egipto y Colombia vs Ghana estarán disponibles exclusivamente mediante ViX Premium.

Argentina quiere seguir con paso perfecto

La Albiceleste llega como una de las grandes favoritas tras terminar invicta la fase de grupos con tres victorias consecutivas. Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará evitar sorpresas frente a Cabo Verde, una de las selecciones revelación del torneo tras conseguir una histórica clasificación a la fase de eliminación directa.

La jornada comenzará con el enfrentamiento entre Australia y Egipto en Dallas, mientras que el cierre estará a cargo de Colombia y Ghana, dos selecciones que intentarán asegurar el último boleto disponible a los octavos de final.

Agenda completa del Mundial 2026 para mañana 3 de julio

12:00 horas | Australia vs Egipto

16:00 horas | Argentina vs Cabo Verde

19:30 horas | Colombia vs Ghana

Con estos tres encuentros concluirá la ronda de dieciseisavos de final y quedarán definidos los 16 equipos que seguirán en la lucha por conquistar la Copa del Mundo 2026.