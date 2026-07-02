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¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 3 de julio, horarios y dónde ver en vivo

Argentina, Colombia y Australia buscarán su pase a los octavos de final este viernes 3 de julio, en una jornada que cerrará la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026.

Ana García

Por Ana García

2 de jul de 2026

1 min

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Messi durante el entrenamiento
Messi durante el entrenamiento

La Copa del Mundo 2026 continúa este viernes 3 de julio con los últimos tres partidos de los dieciseisavos de final. Argentina, vigente campeona del mundo, intentará mantener su paso perfecto frente a la revelación Cabo Verde, mientras que Colombia y Ghana protagonizarán otro de los encuentros más atractivos del día.

Con estos compromisos quedará definido el cuadro completo de los octavos de final, donde ya esperan selecciones como México, Inglaterra, Brasil y Portugal.

¿Qué partidos del Mundial hay mañana 3 de julio?

Australia vs Egipto

  • Horario: 12:00 horas
  • Estadio: Dallas
  • Dieciseisavos de final
  • Transmisión: ViX Premium

Argentina vs Cabo Verde

  • Horario: 16:00 horas
  • Estadio: Miami
  • Dieciseisavos de final
  • Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium

Colombia vs Ghana

  • Horario: 19:30 horas
  • Estadio: Kansas City
  • Dieciseisavos de final
  • Transmisión: ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Australia vs Egipto

  • Mérida: 12:00 horas
  • Campeche: 12:00 horas
  • Quintana Roo: 13:00 horas

Argentina vs Cabo Verde

  • Mérida: 16:00 horas
  • Campeche: 16:00 horas
  • Quintana Roo: 17:00 horas

Colombia vs Ghana

  • Mérida: 19:30 horas
  • Campeche: 19:30 horas
  • Quintana Roo: 20:30 horas

¿Qué partido pasa por TV abierta?

El único encuentro que podrá verse gratis por televisión abierta será:

Argentina vs Cabo Verde

  • Azteca 7
  • Canal 5
  • TUDN
  • ViX Premium

Los partidos Australia vs Egipto y Colombia vs Ghana estarán disponibles exclusivamente mediante ViX Premium.

Argentina quiere seguir con paso perfecto

La Albiceleste llega como una de las grandes favoritas tras terminar invicta la fase de grupos con tres victorias consecutivas. Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará evitar sorpresas frente a Cabo Verde, una de las selecciones revelación del torneo tras conseguir una histórica clasificación a la fase de eliminación directa.

La jornada comenzará con el enfrentamiento entre Australia y Egipto en Dallas, mientras que el cierre estará a cargo de Colombia y Ghana, dos selecciones que intentarán asegurar el último boleto disponible a los octavos de final.

Agenda completa del Mundial 2026 para mañana 3 de julio

  • 12:00 horas | Australia vs Egipto
  • 16:00 horas | Argentina vs Cabo Verde
  • 19:30 horas | Colombia vs Ghana

Con estos tres encuentros concluirá la ronda de dieciseisavos de final y quedarán definidos los 16 equipos que seguirán en la lucha por conquistar la Copa del Mundo 2026.

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