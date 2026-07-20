¿Qué pasó entre Messi e Infantino? El frío saludo que se viralizó tras la Final del Mundial 2026

La ceremonia de premiación del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Luego de la derrota de Argentina frente a España, Lionel Messi protagonizó un breve saludo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que fue ampliamente comentado en redes sociales.

El momento ocurrió cuando los futbolistas argentinos subían al escenario para recibir las medallas de subcampeón. Al llegar frente a Infantino, el dirigente extendió la mano para saludar al capitán argentino e intercambiar algunas palabras.

Las imágenes muestran a Messi respondiendo con un apretón de manos breve y continuando su camino sin detenerse, mientras mantenía un rostro serio, una expresión que muchos asociaron con la decepción por haber perdido la final.

🚨 Confirmado: la IA no mentía.



Messi se ve claramente enojado con Infantino; ni lo voltea a ver. No puede ser posible que de verdad sea su princesa consentida.



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Otro detalle que llamó la atención fue que la medalla de plata fue colocada al cuello del futbolista por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también participó en la ceremonia de premiación junto con las autoridades de la FIFA.

Las redes sociales interpretaron el momento de distintas maneras

El video del saludo entre Messi e Infantino se viralizó en cuestión de minutos y provocó numerosas reacciones entre aficionados y usuarios de redes sociales.

Para muchos, la actitud del capitán argentino fue una reacción natural después de perder una final definida en el tiempo extra, reflejando el impacto emocional que representó quedarse a un paso del bicampeonato mundial.

Sin embargo, otros usuarios comenzaron a elaborar diversas interpretaciones sobre el gesto e incluso difundieron teorías sin evidencia que intentaban explicar la actitud del futbolista durante la premiación.

Hasta el momento, Lionel Messi no ha realizado declaraciones sobre ese instante, por lo que no existe información que confirme que el saludo tuviera un significado distinto al contexto de la derrota deportiva. La escena quedó como una de las imágenes más comentadas del cierre del Mundial 2026.