Celebraciones por el título de España en el Mundial 2026 dejan dos muertos y más de 80 heridos

La conquista de la Copa del Mundo 2026 por parte de España estuvo acompañada por multitudinarias celebraciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, la euforia por el campeonato terminó empañada por una serie de accidentes y altercados que dejaron un saldo de dos personas fallecidas, más de 80 lesionados y al menos 12 detenidos, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Uno de los hechos más lamentables ocurrió en Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, donde un adolescente de 13 años perdió la vida después del colapso parcial de una fuente sobre la que decenas de aficionados se habían subido para celebrar el título mundial. La segunda víctima fue un joven de aproximadamente 20 años que sufrió convulsiones mientras seguía la final en una plaza de Sonseca, Toledo, y posteriormente falleció.

Disturbios en varias ciudades durante las celebraciones

Además de los accidentes, las autoridades informaron sobre disturbios en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Pamplona. La capital española concentró el mayor número de arrestos y atenciones médicas, mientras que en otras localidades se registraron robos, agresiones, desórdenes públicos y enfrentamientos con elementos de seguridad.

Los cuerpos de emergencia atendieron a decenas de personas por golpes, fracturas, intoxicaciones por alcohol y otras lesiones derivadas de las concentraciones masivas, que se prolongaron durante gran parte de la noche tras la consagración de la selección española.

Argentina también vivió una jornada marcada por incidentes

La derrota de la Selección Argentina también provocó hechos lamentables. De acuerdo con los reportes, al menos dos personas murieron y 12 fueron detenidas durante distintos incidentes registrados después de la final.

Entre los casos reportados destaca el fallecimiento de una mujer en Rosario, quien cayó de un vehículo en movimiento durante las celebraciones, así como la muerte de una persona en Neuquén, donde las autoridades investigan un accidente relacionado con el uso de pirotecnia.

En Buenos Aires, particularmente en la zona del Obelisco, también se registraron enfrentamientos entre aficionados y policías, además de varias personas atendidas por los servicios de emergencia debido a incidentes relacionados con el partido.

Recuerdan los incidentes registrados en México

Los acontecimientos ocurridos tras la Final del Mundial 2026 evocaron lo sucedido semanas antes en México, cuando la celebración por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador en los octavos de final terminó con varios lesionados y cuatro personas fallecidas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Los episodios registrados en España, Argentina y México volvieron a poner sobre la mesa los riesgos que representan las concentraciones masivas cuando no existen las condiciones adecuadas de seguridad y prevención durante este tipo de celebraciones.