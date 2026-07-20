Tom Brady y Logan Paul protagonizan fuerte discusión en la Final del Mundial 2026

La Final del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha. En las tribunas del Estadio New Jersey, Tom Brady y Logan Paul volvieron a acaparar la atención al protagonizar un nuevo enfrentamiento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En los videos compartidos por los asistentes al partido se observa a Tom Brady y Logan Paul intercambiando insultos mientras se encontraban a pocos metros de distancia. La discusión fue subiendo de tono hasta que ambos realizaron gestos obscenos con el dedo medio.

La situación obligó a las personas que los acompañaban a intervenir para evitar que el altercado pasara a mayores. Aunque el intercambio fue tenso, el incidente no escaló a una confrontación física y ambos permanecieron en el estadio para presenciar el desenlace del encuentro.

Tom Brady SLAPPED Logan Paul 😳



KAT had to separate them pic.twitter.com/FZbSH7WViB — BrickCenter (@BrickCenter_) July 17, 2026

El nuevo episodio ocurre apenas unos días después del encontronazo que ambos protagonizaron durante el Fanatics Fest, donde Tom Brady sorprendió al darle una bofetada a Logan Paul, alimentando las especulaciones sobre una posible participación del histórico exquarterback en la WWE.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado públicamente lo ocurrido en la Final del Mundial 2026. Mientras tanto, el video del incidente continúa generando reacciones entre aficionados, quienes debaten si la rivalidad forma parte de una promoción relacionada con el entretenimiento deportivo o si se trata de un conflicto real.