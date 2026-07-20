Luisito Comunica recibe amenazas de fans de BTS tras críticas hacia la banda en el Mundial

El creador de contenido mexicano Luisito Comunica se ha vuelto tendencia en redes sociales tras anunciar que las ARMY, fans de BTS han comenzado a amenazarlo e insultarlo en diversas plataformas. Esto después de que el influencer cuestionará la participación de la banda en la final del Mundial 2026.

Durante su asistencia a Nueva York para ver la final del torneo deportivo, el influencer mexicano usó sus redes sociales para hablar sobre la presentación de la banda surcoreana. Estos comentarios fueron mal vistos por las seguidoras de la agrupación que rápidamente comenzaron a atacarlo.

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¿Cuál fue el origen del conflicto entre Luisito Comunica y las ARMY?

En sus historias de Instagram grabadas en el estadio, Luisito Comunica aseguró que el público asistente no se mostraba entusiasmado con la participación de BTS en el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026.

Luisito Comunica habla de BTS en sus redes. / Instagram: luisitocomunica

"Se nota que estamos en un evento de fans de fútbol. Acaba de salir el de BTS y no veo a nadie emocionado realmente... Nadie se emocionó con BTS. Pero de verdad NADIE", comentó el creador de contenido en su video; sin embargo, esto no pasó desapercibido por las ARMY.

ARMY ataca a Luisito Comunica en redes sociales

Las declaraciones generaron una respuesta inmediata por parte de los seguidores de BTS que usaron diversas plataformas para señalar que la percepción de Luisito respondía únicamente al sector del estadio donde se encontraba ubicado y no reflejaba la reacción general del evento.

En pocas horas la situación escaló a mensajes de odio, insultos y amenazas graves dirigidos al influencer. Ante el volumen de mensajes recibidos, Luisito Comunica publicó un nuevo video para disculparse públicamente y se retractó de sus comentarios además de pedir que cesará la polémica.

Luisito Comunica pide disculpas tras comentarios de BTS. / Instagram: luisitocomunica

"Tengo miedo. No es broma. Los fans de BTS amenazan muy feo. Sé que son capaces de arruinar vidas". comentó el influencer en su último clip hablando sobre este tema.

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