Tour de Francia 2026: Isaac del Toro alcanza el podio tras una heroica Etapa 15

El ciclismo mexicano vive un momento histórico gracias a Isaac del Toro, quien logró escalar hasta la tercera posición de la clasificación general del Tour de Francia 2026 después de una espectacular actuación en la Etapa 15, una jornada marcada por la exigencia y la dificultad del recorrido.

El representante del UAE Team Emirates no solo consiguió uno de los mejores resultados de su carrera, sino que también puso a México entre los protagonistas de la competencia más importante del ciclismo mundial.

Una actuación brillante en la Etapa 15

La etapa disputada entre Champagnole y Plateau de Solaison tuvo un recorrido de 183.9 kilómetros y terminó con una batalla entre los principales favoritos de la carrera.

Del Toro cruzó la meta en la tercera posición, apenas seis segundos detrás del ganador de la jornada, el belga Remco Evenepoel, quien registró un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 9 segundos. El líder de la clasificación, Tadej Pogacar, llegó en segundo lugar con el mismo tiempo.

Isaac del Toro supera una dura caída

La jornada estuvo marcada por un momento complicado cuando, a 20 kilómetros de la llegada, ocurrió una caída en la que estuvo involucrado el propio Isaac del Toro.

El incidente provocó el abandono del danés Jonas Vingegaard, quien sufrió una fractura y tuvo que retirarse de la competencia. A pesar del golpe, el ciclista mexicano logró levantarse, reincorporarse al grupo principal y mantenerse entre los mejores de la carrera.

El mexicano entra en la pelea por el podio del Tour de Francia

Con su resultado en la Etapa 15, la clasificación general quedó encabezada por:

Tadej Pogacar – 55h 41:31 Remco Evenepoel – a 5:00 Isaac del Toro – a 5:58

El ciclista mexicano ahora se encuentra en una posición privilegiada para buscar un lugar en el podio final en París, un objetivo que parecía lejano al inicio de la competencia.

La actuación de Isaac del Toro representa uno de los mayores logros del deporte mexicano en el ciclismo internacional y confirma su crecimiento como una de las grandes figuras emergentes del pelotón mundial.