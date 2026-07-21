Apicultor de Hopelchén acusa a menonitas de devastar la selva y provocar la muerte de sus abejas

El productor de miel de la comunidad de San Francisco Suc Tuc, José del Carmen Chí Chí, quien hace una semana sufrió la mortandad de 32 colmenas de abejas presuntamente por envenenamiento por parte de menonitas de la comunidad de Sierra Verde, expresó que sus colmenas estaban alrededor de montes altos, que ahora ya no existen porque fueron devastados por los propios menonitas.

Noticia Destacada Simulacro mayor de incendio moviliza cuerpos de emergencia en Pemex Campeche

Explicó que sus apiarios, en donde estaban sus abejas, estaban entre 30 y 32 kilómetros desde la comunidad de San Francisco Suc Tuc hasta las colindancias con la colonia menonita de Sierra Verde, ubicada cerca del poblado de Cayal, ya en el municipio de Campeche.

Explicó que, en el lugar donde estaban sus abejas y en donde aún le quedan tres apiarios en sus inmediaciones, eran montes altos que desgraciadamente ahora ya fueron devastados por los propios menonitas, quienes le meten fuego al parecer de forma intencional y, después de que lo quemen, talan los árboles que quedan y con ello hacen carbón vegetal.

Muchos montes altos que existían hasta hace unos cinco años ya fueron convertidos en mecanizados, es decir, cambiaron el uso de suelo para la agricultura industrial, sobre todo en donde es planada, y los cerros también los deforestan para usarlos como potreros para sus ganados, porque también se dedican a esa actividad.

El apicultor dijo que esa situación sucede cada año al menos en esa región de Sierra Verde y nadie hace nada, porque los menonitas acaban con todos los montes para hacer sus mecanizados.

Expresó que la situación cada vez es más grave en esa zona, porque tal parece que los menonitas ya no los quieren a ellos como apicultores, pero lo malo es que no les dicen “quiten sus abejas”, porque ellos siempre actúan así, no dicen nada, pero provocan molestias a las personas que trabajan con actividades que no les agradan.

Don José del Carmen mencionó que, junto con su papá, trabajaron la apicultura desde hace más de 45 años, desde cuando él era pequeño e hizo uso de la razón, mucho antes de que los menonitas llegasen a esa región.

Agregó que, por su cuenta, él está trabajando la abeja desde hace 30 años y es la fuente económica de su familia, al tiempo que indicó que los menonitas inclusive le han intentado tapar sus caminos de acceso a los apiarios en varias ocasiones.

Recordó que un compañero apicultor, también de la comunidad de San Francisco Suc Tuc, José Manuel Poot Chan, sufrió la muerte de más de 40 colmenas de abejas por la misma situación y presuntamente también por envenenamiento, aunque él ya llegó a un arreglo con el menonita responsable de esos hechos lamentables, quien le pagó las colmenas muertas.

Señaló que, tras la muerte de sus abejas, que formaban parte de su patrimonio familiar que fue fomentando desde hace 30 años, ha intentado dialogar con los menonitas presuntamente responsables de ello, pero no ha podido, sin embargo, dijo que seguirá intentando porque está abierto al diálogo para llegar a un arreglo.

JGH