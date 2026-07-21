Presidenta Sheinbaum reacciona a sentencia de “El Mayo” Zambada y plantea reclamar bienes decomisados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó emitir una opinión personal sobre la cadena perpetua dictada contra Ismael “El Mayo” Zambada, pero reiteró que su Gobierno trabaja para impedir que los jóvenes se incorporen a grupos criminales.

Durante su conferencia de este martes 21 de julio en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el mensaje que el cofundador del Cártel de Sinaloa dirigió a los jóvenes antes de recibir su sentencia en una corte federal de Nueva York.

“Viniendo de quien viene es difícil citarlo”, respondió Sheinbaum. Sin embargo, sostuvo que México debe buscar la paz, prevenir la violencia y atender las causas que permiten el reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la sentencia de “El Mayo” Zambada?

La presidenta afirmó que no tenía una valoración personal sobre la condena y señaló que la resolución judicial “es lo que es”.

Zambada fue sentenciado el lunes 20 de julio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por dirigir una empresa criminal continua y participar en actividades de delincuencia organizada. El juez Brian Cogan también ordenó un decomiso por 15 mil millones de dólares, cifra relacionada con los beneficios obtenidos por sus operaciones de narcotráfico.

Noticia Destacada “Nadie gana en una guerra como esta”; el “Mayo” Zambada leyó carta en su audiencia de sentencia: ¿Qué dice el texto completo?

Antes de conocer la sentencia, “El Mayo” aceptó su responsabilidad, pidió perdón a las personas afectadas por sus actividades y llamó a los jóvenes a no seguir el camino del narcotráfico.

Sheinbaum sostuvo que su administración mantiene una estrategia basada en la atención a las causas, la prevención y la coordinación de las instituciones de seguridad.

FGR analizará reclamar bienes decomisados a Zambada

Al ser cuestionada sobre los 15 mil millones de dólares sujetos a decomiso, Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República deberá revisar si México puede solicitar una parte de esos recursos.

La mandataria señaló que este tipo de procedimientos suele realizarse cuando existen bienes o ganancias vinculados con delitos cometidos en territorio mexicano. No obstante, aclaró que corresponde a la FGR determinar la viabilidad jurídica y, en su caso, presentar una petición formal a Estados Unidos.

El decomiso no equivale necesariamente a dinero que ya se encuentre en poder de las autoridades estadounidenses. Se trata de una resolución judicial que permite localizar y asegurar bienes relacionados con los beneficios atribuidos a la organización criminal.

Sheinbaum cuestiona captura de “El Mayo” en Estados Unidos

La presidenta también retomó las dudas sobre las circunstancias en las que Zambada llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

Sheinbaum afirmó que Washington todavía no entrega toda la información solicitada por México para establecer si agentes estadounidenses participaron en territorio nacional. Además, mencionó que el FBI exhibió el avión utilizado para trasladar al capo, pese a que inicialmente las autoridades estadounidenses negaron haber realizado una operación directa en México.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein destacó que México realiza su trabajo para pacificar el país y coordinarse con #EEUU, al tiempo que instó al gobierno estadounidense a evitar el tráfico de armas hacia México y a asumir sus propias responsabilidades. pic.twitter.com/1EKCP3nHvy — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 21, 2026

La mandataria recordó que la captura provocó efectos en Sinaloa, donde se desató una confrontación entre la facción vinculada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el grupo relacionado con la familia Zambada.

Sheinbaum reiteró que México colabora con Estados Unidos para impedir el tráfico de drogas, pero exige que el país vecino también frene el ingreso de armas a territorio mexicano. Señaló que ambas naciones deben asumir sus responsabilidades bajo el principio de respeto a la soberanía.