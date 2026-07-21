¿Quién juega hoy en la Liga MX 2026? Partidos de este 21 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La Liga MX pone en marcha este martes 21 de julio la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 con dos encuentros adelantados que inauguran la primera fecha doble del campeonato. Cruz Azul y Toluca entrarán en acción antes de disputar el Campeón de Campeones, por lo que adelantaron sus compromisos de liga.

¿Qué partidos hay hoy en la Liga MX?

Cruz Azul vs Puebla

Centro de México: 19:00 horas

19:00 horas Campeche: 19:00 horas

19:00 horas Mérida, Yucatán: 20:00 horas

20:00 horas Quintana Roo: 20:00 horas

20:00 horas Transmisión: ViX Premium

Toluca vs Pumas

Centro de México: 21:06 horas

21:06 horas Campeche: 21:06 horas

21:06 horas Mérida, Yucatán: 22:06 horas

22:06 horas Quintana Roo: 22:06 horas

22:06 horas Transmisión: Azteca 7 y FOX One

Cruz Azul y Toluca adelantan sus partidos

La modificación en el calendario responde a que Cruz Azul y Toluca disputarán el próximo sábado 25 de julio el Campeón de Campeones en Los Ángeles, California. Por ello, ambos equipos jugarán su compromiso de la Jornada 2 de manera anticipada para contar con más tiempo de preparación.

Cruz Azul busca mantener el paso

La Máquina recibirá a Puebla con la intención de seguir sumando puntos en el inicio del Apertura 2026. El conjunto celeste intentará aprovechar su condición de local, mientras que La Franja buscará sorprender y llevarse un resultado positivo.

Toluca recibe a Pumas

En el cierre de la jornada, Toluca será anfitrión de Pumas en un duelo que promete intensidad. Los Diablos Rojos buscarán confirmar su buen arranque de torneo, mientras que los universitarios intentarán conseguir su primera victoria del certamen.

Agenda de la Liga MX hoy 21 de julio