¿Quién juega hoy en la Liga MX 2026? Partidos de este 21 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La Liga MX pone en marcha este martes 21 de julio la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 con dos encuentros adelantados que inauguran la primera fecha doble del campeonato. Cruz Azul y Toluca entrarán en acción antes de disputar el Campeón de Campeones, por lo que adelantaron sus compromisos de liga.
¿Qué partidos hay hoy en la Liga MX?
Cruz Azul vs Puebla
- Centro de México: 19:00 horas
- Campeche: 19:00 horas
- Mérida, Yucatán: 20:00 horas
- Quintana Roo: 20:00 horas
- Transmisión: ViX Premium
Toluca vs Pumas
- Centro de México: 21:06 horas
- Campeche: 21:06 horas
- Mérida, Yucatán: 22:06 horas
- Quintana Roo: 22:06 horas
- Transmisión: Azteca 7 y FOX One
Cruz Azul y Toluca adelantan sus partidos
La modificación en el calendario responde a que Cruz Azul y Toluca disputarán el próximo sábado 25 de julio el Campeón de Campeones en Los Ángeles, California. Por ello, ambos equipos jugarán su compromiso de la Jornada 2 de manera anticipada para contar con más tiempo de preparación.
Cruz Azul busca mantener el paso
La Máquina recibirá a Puebla con la intención de seguir sumando puntos en el inicio del Apertura 2026. El conjunto celeste intentará aprovechar su condición de local, mientras que La Franja buscará sorprender y llevarse un resultado positivo.
Toluca recibe a Pumas
En el cierre de la jornada, Toluca será anfitrión de Pumas en un duelo que promete intensidad. Los Diablos Rojos buscarán confirmar su buen arranque de torneo, mientras que los universitarios intentarán conseguir su primera victoria del certamen.
Agenda de la Liga MX hoy 21 de julio
- 19:00 horas (20:00 en Mérida y Quintana Roo) | Cruz Azul vs Puebla | ViX Premium
- 21:06 horas (22:06 en Mérida y Quintana Roo) | Toluca vs Pumas | Azteca 7 y FOX One