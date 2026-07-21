Ejidatarios de Yucatán piden a los de Calkiní unirse a la lucha contra la empresa Mayakán

El comisario municipal de San José Chaktún, perteneciente al municipio de Maxcanú, Yucatán, Julio Atocha Kantún Ek, acudió a la Junta Municipal de Bécal para hacer pública la inconformidad de habitantes contra la empresa Mayakán, señalada de no cubrir los pagos correspondientes por los daños ocasionados con la instalación de tubería que atravesará sus terrenos.

El representante comunitario afirmó que la empresa habría realizado un pago a una persona en particular y no a la población afectada, lo que generó molestia. Por ello, desde hace casi tres semanas mantienen bloqueado un tramo para impedir el ingreso de maquinaria.

Noticia Destacada Apicultor de Hopelchén acusa a menonitas de devastar la selva y provocar la muerte de sus abejas

Kantún Ek aseguró que la protesta se realiza de manera pacífica como medida de presión y que los habitantes no bajarán la guardia hasta obtener una respuesta favorable. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, expresó el comisario.

Ante la falta de respuesta de la empresa, los pobladores decidieron exponer la situación públicamente y mantener el bloqueo hasta alcanzar un acuerdo. La movilización busca defender los intereses de la comunidad maya de San José Chaktún y exigir que la empresa atienda sus demandas.