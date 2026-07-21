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Golpea el calor a campechanos; reportan 81 casos de deshidratación en verano

El IMSS en Campeche exhortó a la población a reforzar medidas de prevención ante el riesgo de deshidratación, golpes de calor y enfermedades gastrointestinales durante el verano.

Por Redacción Por Esto!

21 de jul de 2026

1 min

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Golpe de calor cobra una vida; IMSS refuerza medidas preventivas
Golpe de calor cobra una vida; IMSS refuerza medidas preventivas

Ante el incremento del riesgo de deshidratación, golpes de calor y enfermedades gastrointestinales durante la temporada vacacional de verano, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche exhortó a la población a reforzar medidas de prevención y autocuidado.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, hasta la semana epidemiológica 27 se han diagnosticado 81 personas con “depleción del volumen” (deshidratación), de las cuales 34 son hombres y 47 mujeres. En abril, la entonces secretaria de Salud, Josefa Castillo Avendaño, confirmó el fallecimiento de un adulto mayor por golpe de calor en la capital del Estado.

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El jefe de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en Campeche, Alberto Manuel Cu Cañetas, recomendó mantener hidratación constante, evitar exposición prolongada al sol y reforzar medidas de higiene en alimentos. Señaló que niños y adultos mayores son los grupos más vulnerables.

Pidió además supervisar la alimentación de menores, evitar productos de dudosa procedencia y verificar que estén bien cocidos y refrigerados, para reducir el riesgo de enfermedades diarreicas. También llamó a quienes viajen por carretera a planificar recorridos, mantenerse hidratados y tomar precauciones.

Finalmente, recordó que las áreas de Urgencias del IMSS operan las 24 horas, por lo que pidió un uso responsable de este servicio.

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