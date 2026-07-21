Aylín Mujica reapareció tras el funeral de su hijo Maahez

Hace un par de días, se dio a conocer que Mauro Menéndez, hijo de la conductora Aylín Mujica, perdió la vida durante un viaje que estaba realizando a Barbados. Aunque no se ha tenido información confirmada sobre los motivos de su fallecimiento, existen varias versiones.

Se sabe que el joven, solo tenía 30 años y era un DJ y productor musical, industrias en donde había comenzado a hacerse de un nombre. La noticia de su fallecimiento, fue confirmada el pasado 17 de julio, por el periodista Mandy Fridmann.

Noticia Destacada Aylín Mujica rompe el silencio a tres días de la muerte de su hijo

Esto se sabe sobre el fallecimiento del hijo de Aylín Mujica

Ante todas las especulaciones que existen, la más aceptada, es que el joven presentó un cuadro de neumonía, al sentirse mal fue llevado a un hospital, donde sufrió dos infartos, siendo el segundo el que su cuerpo no resistió.

Cabe mencionar que la actriz, se encontraba en Colombia en las grabaciones de un programa, pero viajó de emergencia al saber la triste noticia sobre el fallecimiento de su hijo.

Noticia Destacada Padre de Mauro Menéndez, hijo mayor Aylín Mujica, comparte triste mensaje por la muerte del joven

Aylín Mujica reapareció tras el funeral de su hijo

La noche de ayer, lunes 20 de julio, la conductora rompió el silencio en las redes sociales, por medio de sus historias de Instagram, Aylín Mujica compartió algunas fotos que fueron tomadas después del funeral de su hijo.

En la imagen, la actriz se muestra abrazando al doctor Elio Galá, en otra se encuentra posando con sus amigas, quienes han estado con ella en este momento tan complicado. También, compartió algunas imágenes de los diversos arreglos florales que le enviaron a la familia.

Días antes, la actriz no dudó en hacerse presente en redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida para su amado hijo.

"Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida, vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor, gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida mi Mau querido".

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal