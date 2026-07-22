Niños boxeadores de Quintana Roo buscan apoyo para competir en Torneo de Kanasín

Mientras muchos adolescentes recorren las calles sin un objetivo claro, un grupo de niños y jóvenes decidió transformar uno de los cruceros de la ciudad en una oportunidad para acercarse a su sueño: representar a Quintana Roo en un torneo amateur de boxeo que se llevará a cabo los días 24 y 25 de julio en Kanasín, Yucatán.

Los integrantes del “Team Pantera”, originarios de Urbi Villas del Rey, acudieron por primera vez al cruce de las avenidas 135 y Nichupté para solicitar el apoyo de los automovilistas y reunir recursos que les permitan cubrir gastos de hospedaje, gasolina e inscripciones para el viaje. Más que pedir dinero, aseguran que buscan evitar que algún compañero quede fuera de la competencia por falta de recursos.

Noticia Destacada Preparado para la pelea por un campeonato continental: Celex Castro

Entre ellos se encuentra Emily Yuritzi Cortés Ortiz, de 26 años, quien cuenta con 11 años de trayectoria en el boxeo y actualmente se prepara para dar el paso hacia el profesionalismo. Junto a ella entrenan niños desde los siete años, varios de los cuales vivirán su primera experiencia al competir fuera del estado.

Uno de ellos es conocido como “Rayito”, de 10 años. Aunque apenas tiene un año de preparación, ya acumula dos torneos ganados y viajará con la esperanza de conquistar un nuevo cinturón. También participarán adolescentes de 13, 14, 16 y 17 años, quienes encuentran en esta disciplina una alternativa para construir un futuro distinto.

Dijeron que más que pedir dinero quieren evitar que algún compañero quede fuera de la competencia / Liza Vera

Entrenadores y padres de familia señalaron que serán 12 personas las que se trasladarán al torneo, entre atletas y coaches. Estiman que requieren alrededor de 5 mil pesos adicionales para cubrir los gastos pendientes, debido a que algunas familias enfrentan complicaciones económicas.

“Lo hacemos para que ninguno de los niños se quede fuera del torneo. Sabemos que la situación es difícil y queremos apoyar también a las familias”, expresó uno de los entrenadores. Agregó que, aunque anteriormente han recibido apoyo en material deportivo por parte de autoridades, para esta competencia no cuentan con respaldo económico institucional, por lo que decidieron recurrir a la ayuda de la ciudadanía.

Noticia Destacada Joselito Velázquez se lleva el campeonato Fecarbox

Los couches coincidieron en que el boxeo se ha convertido en una herramienta para mantener a los menores alejados de situaciones de riesgo. Además del desarrollo físico esta práctica fortalece valores como la disciplina, respeto, perseverancia y el autocontrol.

Con una alcancía en las manos y los guantes como símbolo de esfuerzo, estos jóvenes deportistas cambiaron la espera pasiva por la iniciativa de salir a buscar apoyo. En cada semáforo no solo solicitan una moneda: defienden la oportunidad de continuar persiguiendo sus sueños y demuestran que, cuando existen espacios para el deporte, también se abren alternativas para alejar a niños y adolescentes de la violencia y las calles.