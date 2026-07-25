Afecta apagón de la CFE a cuatro fraccionamientos de Playa del Carmen

Otro apagón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó sin energía eléctrica a cuatro fraccionamientos de Playa del Carmen la madrugada de este sábado, aunque el servicio se reestableció luego de cinco horas, sin embargo, la gente muestra su malestar por esta situación que está pasando y que las autoridades no han explicado que es lo que está pasando, opinan los ciudadanos: Rosa Pérez, Juan Aguilar Soto, María Soledad Tun, Graciela Salazar y José Agustín Dzul.

El apagón se registró en el fraccionamiento de Villas del Sol, Villas Plus, Misión de las Flores, El Edén y un sector de la colonia Ejidal, eran las 01:00 horas cuando se cortó el suministro, mis hijos despertaron por el calor al dejar de funcionar los ventiladores, fue una noche de desvelo, el problema es que los apagones son constantes, y no sabemos que está pasando, comentó la señora Rosa Pérez.

Las autoridades municipales tampoco han intervenido ante la CFE para conocer la situación, ellos viven más ocupados en impulsar su imagen ante la cercanía de las próximas elecciones porque quieren nuevos cargos de elección popular, no tenemos servicios de calidad, pero tenemos que pagar y muy caro los recibos.

Por su parte el comerciante Juan Aguilar Soto, opinó que día a día se agudizan los problemas sociales, parece que la CFE ha programado los apagones por colonias, y eso nos afecta a todos.

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"Estamos pagando tarifas muy altas y no, nos están ofreciendo un servicio de calidad, por eso pedimos a las autoridades que no ayuden para que esto se solucione, el servicio se reestableció después seis horas, lo grave es que los productos que requieren congelación se echen a perder y eso no lo paga la CFE", comentó Juan Aguilar.

La señora María Soledad Tun, dijo que los apagones son constantes en Villas del Sol, "mis alimentos que siempre guardo en mi refrigerador se desintegraron, al amanecer los tiré a la basura, es un riesgo consumir alimentos descompuestos".

"Debido a esta situación ya no se puede guardar comida preparada en el refrigerador, las altas temperaturas descomponen los alimentos, tengo que comprar o cocinar justo para comer para evitar su descomposición", agregó Graciela Salazar.

Por su parte el comerciante, José Agustín Dzul, comentó que, pese a los constantes apagones, los diputados de Quintana Roo están más ocupados en hacer actos anticipados de campañas electores que solucionar los problemas, pagamos muy caro por el servicio de electricidad pero no tenemos el servicio adecuado.