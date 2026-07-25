Así será la megatransformación del Puerto de Progreso: invertirán 12 mil MDP para triplicar su tamaño

El Puerto de Progreso avanza hacia una nueva etapa de crecimiento con la ampliación de su infraestructura, un proyecto que busca atraer inversiones, fortalecer la actividad comercial y consolidar a Yucatán como un punto estratégico del comercio marítimo.

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El gobernador Joaquín Díaz Mena y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ratificaron ayer el convenio de colaboración para continuar con el desarrollo del proyecto. Además, encabezaron las mesas comerciales con empresas interesadas en invertir en el recinto portuario, así como el banderazo de inicio a los trabajos de conformación de la primera plataforma.

Con una inversión estimada de 12 mil 225 millones de pesos, el área portuaria crecerá de 34 a 114 hectáreas, con dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una, destinadas a la instalación de nuevas terminales y reordenamiento de las existentes. También se ampliarán la profundidad, la longitud y el ancho del canal de navegación para recibir embarcaciones de mayor tamaño.

Travesía con rumbo firme

El proyecto avanza por fases y con resultados visibles. La Fase 1, financiada por el Gobierno del Estado con mil 630 millones de pesos, está concluida y generó 360 empleos directos y mil 400 indirectos. La Fase 2 se ejecuta actualmente con 948 millones de pesos de inversión privada de SSA Marine México. La Fase 3, a cargo del Gobierno Federal, generará 2 mil 250 empleos directos y 9 mil 600 indirectos.

La Fase 3 del Proyecto de Ampliación y Modernización del Puerto de Progreso mantiene su programa de trabajo en tiempo y forma. El nuevo procedimiento de licitación no modifica el calendario previsto de conclusión ni el compromiso presupuestal del Gobierno Federal; por el contrario, amplía los recursos destinados a la plataforma Norte.

Próxima licitación

La licitación para la tercera etapa está próxima a publicarse con un monto de inversión mayor al previsto originalmente. El proceso se llevará a cabo conforme a la normatividad vigente, con total transparencia y certeza jurídica, para asegurar que la obra se desarrolle y concluya en los tiempos programados.

Díaz Mena afirmó que la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso dejó de ser un proyecto postergado para convertirse en una de las obras insignia del Renacimiento Maya. Destacó que la primera etapa ya fue concluida, medida y certificada; la segunda se encuentra en plena ejecución con inversión privada; y la tercera avanza conforme al proceso establecido.

Por su parte, el titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que el proyecto es una declaración de futuro, ya que se trata de una obra estratégica que fortalecerá el comercio exterior, impulsará la estrategia del nearshoring y generará miles de empleos. Destacó el trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal, la Asipona y el sector privado, que demuestran una alianza sólida orientada a resultados en una región con estabilidad y talento.

JGH