Cae Piratas de Campeche a la séptima posición del standing de la Zona Sur

Los Piratas de Campeche descendieron al séptimo lugar del standing de la Zona Sur tras registrar una marca de 42 victorias y 39 derrotas, para un porcentaje de .519. La novena campechana quedó a 13.5 juegos del liderato, distancia que refleja el terreno perdido frente a sus rivales directos durante las dos series pasadas.

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Aunque la diferencia con los conjuntos que ocupan del tercer al sexto puesto resulta reducida, suficiente para relegar a Campeche al séptimo escalón, esta situación obliga a los Piratas a mantener un paso casi perfecto en las tres series restantes, y poder obtener su boleto a la postemporada.

En la cima del standing permanece Diablos Rojos, con una campaña dominante de 57 triunfos y 27 derrotas, para un porcentaje de .679. La escuadra escarlata no tiene diferencia de juegos al ocupar el primer sitio y conserva una ventaja importante sobre el resto de los equipos.

El segundo puesto corresponde a Olmecas, que suma 49 victorias y 34 descalabros, con porcentaje de .590. El conjunto tabasqueño aparece a 7.5 juegos del líder y mantiene una posición sólida dentro de la clasificación. Su desempeño le permite conservar una ventaja considerable sobre varios de sus perseguidores en la lucha por los primeros lugares.

Los Bravos de León ocupan la tercera posición con récord de 45 triunfos y 39 derrotas, además de un porcentaje de .536. La diferencia de 12 juegos respecto al liderato evidencia la distancia con Diablos Rojos, aunque el club permanece dentro del grupo que aspira a asegurar una buena ubicación rumbo al campeonato de la Zona Sur.

Los Pericos de Puebla aparecen en el cuarto sitio con marca de 43 victorias y 39 derrotas, para un porcentaje de .524 y una diferencia de 13 juegos. Los Tigres de Quintana Roo registran 43 triunfos y 39 derrotas, con el mismo porcentaje de .524 y la misma distancia respecto al primer lugar, situación que mantiene muy cerrada la disputa entre ambos clubes.

Los Guerreros de Oaxaca están en la sexta posición con récord de 44 victorias y 40 derrotas, además de porcentaje de .524. Aunque presenta un triunfo más que Pericos y Tigres, el número de derrotas lo coloca en el mismo porcentaje de efectividad.

Después de los Piratas de Campeche, El Águila se ubica en el octavo puesto con 38 victorias y 46 derrotas, para un porcentaje de .452 y una diferencia de 19 juegos. La novena veracruzana aún conserva posibilidades de mejorar su ubicación, aunque necesita una reacción importante para acercarse a los equipos en posiciones superiores.

Los Conspiradores de Querétaro marchan en el noveno lugar con récord de 34 triunfos y 49 derrotas, porcentaje de .410 y una diferencia de 22.5 juegos respecto al líder. En el fondo del standing aparecen los Leones de Yucatán, con 28 victorias y 53 derrotas, porcentaje de .346 y una distancia de 27.5 juegos.

JGH