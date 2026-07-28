Registro de líneas celulares: estas son las fechas límite para evitar la suspensión del servicio

El Gobierno de México informó que el registro de líneas celulares continuará de manera escalonada durante los próximos meses, por lo que la fecha límite dependerá del último dígito del número telefónico.

Durante la conferencia mañanera de este martes 28 de julio, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que hasta el momento se han vinculado alrededor de 68 millones de líneas.

El funcionario aclaró que el registro no lo realiza el Gobierno federal, sino las compañías telefónicas. Estas empresas son responsables de recopilar y resguardar el nombre y la Clave Única de Registro de Población (CURP) asociados con cada número.

¿Cuál es la fecha límite para registrar una línea celular?

El calendario oficial establece distintas fechas de acuerdo con la terminación del teléfono. Las líneas que concluyan en cero tendrán como límite el 15 de agosto de 2026, mientras que las terminadas en uno podrán registrarse hasta el 31 de agosto.

Para los números terminados en dos, la fecha será el 15 de septiembre; para el tres, el 30 de septiembre; para el cuatro, el 15 de octubre; y para el cinco, el 31 de octubre.

Noticia Destacada Registro de celulares en Yucatán: ¿Quiénes deberán de hacer el trámite en agosto?

Las líneas que terminen en seis tendrán como límite el 15 de noviembre; las concluidas en siete, el 30 de noviembre; las terminadas en ocho, el 15 de diciembre, y las que finalicen en nueve, el 31 de diciembre de 2026.

Peña Merino explicó que este esquema busca dar certeza a los usuarios y evitar que las plataformas de las compañías telefónicas se saturen por un alto número de solicitudes simultáneas.

¿Qué pasa si no registro mi número celular?

Una vez vencida la fecha correspondiente, las empresas tendrán un plazo máximo de 72 horas para suspender las líneas que no estén vinculadas. Los proveedores deberán enviar mensajes de texto para advertir a los usuarios antes de la deshabilitación.

El servicio permanecerá suspendido hasta que la persona complete el registro. El trámite es gratuito y puede hacerse a través de la plataforma habilitada por cada compañía o directamente en un centro de atención a clientes.

El proceso se concentra principalmente en las líneas de prepago, debido a que gran parte de los usuarios con planes de pospago ya entregaron sus datos al contratar el servicio. Peña Merino estimó que alrededor de 40 millones de números de prepago ya fueron vinculados.

#MañaneraDelPueblo. Informa @PPmerino que alrededor de 40 millones de líneas de prepago son las que faltan para culminar el registro de líneas telefónicas. pic.twitter.com/jVabXfGVOd — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 28, 2026

¿Para qué sirve el registro de líneas celulares?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo de la medida es reducir delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro virtual, los cuales pueden cometerse mediante tarjetas SIM adquiridas sin información de su titular.

La mandataria rechazó que el Gobierno busque controlar o vigilar a las personas. Precisó que los datos quedan bajo resguardo de las compañías telefónicas y que las autoridades únicamente pueden solicitar información en casos relacionados con delitos, investigaciones ministeriales o personas desaparecidas.

La regulación establece que las empresas telefónicas son las responsables de proteger los datos personales de sus clientes. El registro requiere una identificación oficial vigente y la CURP del titular de la línea.

IO