Quintanarroense Carlos Sansores conquista el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El quintanarroense Carlos Sansores reafirmó su condición como uno de los máximos exponentes del taekwondo mexicano al conquistar la medalla de oro en la categoría de más de 87 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de vencer 2-1 al cubano Yoikel Goicochea en una final de alta intensidad.

La disputa por el título fue una de las más cerradas de la jornada. Ambos atletas mantuvieron un sólido esquema defensivo y protagonizaron un enfrentamiento basado en la estrategia; sin embargo, el representante de Quintana Roo marcó la diferencia en los instantes clave para imponerse y colocarse en la cima del podio.

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Con este logro, Sansores añadió un nuevo campeonato internacional a una trayectoria que incluye un título mundial, preseas en competencias panamericanas y destacadas participaciones en el circuito internacional, consolidándose como uno de los principales aspirantes de México para el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

La medalla dorada del taekwondoín quintanarroense también impulsó la actuación de la delegación mexicana en Santo Domingo 2026, donde el país continúa entre los primeros lugares del medallero gracias a los resultados obtenidos en diversas disciplinas.

El triunfo de Carlos Sansores representó, además, otra muestra del dominio de México en el taekwondo dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una especialidad que históricamente ha sido una de las principales fuentes de preseas para la representación nacional.