Quintanarroense Héctor Carmenaty se corona campeón en torneo internacional de taekwondo

El taekwondoín quintanarroense Héctor Eduardo Carmenaty conquistó la medalla de oro en el AAU Taekwondo National Championships 2026, celebrado en Fort Lauderdale, Florida, en una justa deportiva internacional en la que participaron los mejores representantes de la disciplina a nivel global.

Cabe destacar, que Carmenaty en su primera competencia internacional del año mostró un alto nivel competitivo para subir a lo más alto del podio.

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Mientras que en la ronda semifinal superó al estadounidense Courtnay Daley, mientras que en la gran final derrotó a Rithvik Reddy Choppa, competidor de ascendencia india e iraní, proclamándose campeón de su categoría tras una actuación sólida, inteligente y dominante.

Hay que destacar, que durante toda la competencia estuvo acompañado por su padre, Daynnier Carmenaty, quien ha sido pieza fundamental en su formación deportiva. Asimismo, contó con el apoyo técnico desde el área de competencia de Lázaro Díaz Pupo, entrenador de la Falcón Warrior Academy, quien fungió como su coach durante el torneo.

El atleta viene de conquistar la medalla de oro en la Olimpiada Nacional CONADE / Especial

Este resultado llega apenas unos días después de que Héctor se proclamara campeón nacional al obtener la medalla de oro en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, consolidando una temporada de importantes logros y confirmando el crecimiento que ha mostrado frente a rivales de alto nivel.

La conquista del AAU Taekwondo National Championships 2026 representa un paso importante en el proceso de internacionalización de Héctor Carmenaty, competir y triunfar fuera de México fortalece su experiencia competitiva y lo proyecta como uno de los jóvenes talentos con mayor proyección dentro del taekwondo nacional.

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Con apenas el inicio de su calendario internacional, Héctor continúa escribiendo una historia de constancia, disciplina y resultados que invita a seguir de cerca su evolución en los escenarios de mayor exigencia del continente.

Hay que recordar, que el camino de Héctor ha sido de triunfos, quien acompañado de Valentina Barrios Castañeda en el año 2025 se adjudicaron la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de la especialidad que se realizó en el estado de Querétaro.

El oro se lo agenció en la categoría Cadetes (12-14 años), Carmenaty en los -65 kilos, a su vez Barrios Castañeda se agenció el galardón dorado en los -65 kilogramos.