¿Por qué renunció Guido Pizarro? El exDT de Tigres explica su decisión

La etapa de Guido Pizarro como director técnico de Tigres llegó a su fin este lunes. Horas después de hacerse oficial su salida, el estratega argentino compartió un mensaje en el que explicó que su decisión no estuvo relacionada con el desempeño del equipo, sino con una profunda reflexión sobre el futuro del proyecto deportivo.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Pizarro agradeció a la directiva, jugadores y aficionados por el respaldo recibido durante sus 13 años en la institución, primero como futbolista y posteriormente como entrenador. El argentino señaló que consideró responsable dar un paso al costado al sentir que ya no existía una convicción plena sobre el rumbo del proyecto.

El ahora extécnico felino explicó que la determinación fue resultado de diversas conversaciones sostenidas durante un largo periodo y dejó claro que no respondió a los resultados obtenidos en el terreno de juego. Para el argentino, un entrenador debe liderar con plena confianza en el camino que sigue el equipo.

En su despedida, Guido Pizarro afirmó que se marcha con tranquilidad al haber entregado el máximo esfuerzo en cada etapa dentro del club y aseguró que continuará preparándose para seguir desarrollando su carrera como director técnico. Además, expresó su deseo de volver a coincidir con la institución en el futuro.

Por su parte, Tigres confirmó la salida del estratega mediante un comunicado oficial, en el que informó que la decisión fue tomada por motivos personales. La directiva también agradeció el trabajo realizado por el argentino durante su paso por el banquillo auriazul.

Mientras el club define al nuevo entrenador, el primer equipo será dirigido de manera interina por Hernán Elizondo, actual técnico de la Sub-21, quien estará acompañado por Carlos Turrubiates, estratega de la Sub-19, como auxiliar técnico. Ambos estarán al frente del equipo para los próximos compromisos de la Liga MX y, previsiblemente, durante el inicio de la Leagues Cup.

La directiva felina adelantó que más adelante dará a conocer al cuerpo técnico que asumirá de forma definitiva la conducción del plantel, mientras la institución inicia una nueva etapa tras la salida de uno de los referentes más importantes de su historia reciente.