Messi, Lisandro y Romero rescatan a la Albiceleste de una bochornosa eliminación ante la pequeña Cabo Verde

Cristian Romero rescató al vigente campeón mundial Argentina de una bochornosa eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial al meter un cabezazo en el tiempo suplementario para vencer el viernes 3-2 a la novata Cabo Verde.

El zaguero central conectó un tiro de esquina lanzado al corazón del área por el capitán Lionel Messi en la prórroga en el Estadio de Miami, testigo de una noche en la que el gigante sudamericano estuvo a punto de caer ante la pequeña nación africana debutante en el certamen.

La Albiceleste estuvo dos veces arriba del marcador gracias a los goles de su capitán Messi en la primera parte y del defensor Lisandro Martínez, también en tiempo suplementario.

Pero dispuestos a seguir agigantando su leyenda, el país más pequeño que jamás en la historia había superado la ronda de grupos no bajó los brazos. Deroy Duarte anotó la igualdad provisoria los 59 minutos y Lopes Cabral sacó de la nada un derechazo al ángulo desde más de 23 metros en el primer tramo del tiempo suplementario.

La Albiceleste jugará contra Egipto en octavos de final el 7 de julio en Atlanta. A primera hora, los Faraones se impusieron en penales ante Australia.