Sidny Lopes Cabral: quién es el jugador de Cabo Verde que le marcó un golazo a Argentina en el Mundial 2026

El nombre de Sidny Lopes Cabral dio la vuelta al mundo luego de marcar uno de los goles más espectaculares de la Copa Mundial 2026. El lateral y extremo de Cabo Verde sorprendió a Argentina con un potente disparo con efecto durante la prórroga de los dieciseisavos de final, una anotación que muchos ya consideran una de las mejores del torneo.

¿Quién es Sidny Lopes Cabral?

Nació el 18 de septiembre de 2002 en Rotterdam .

en . Tiene ascendencia caboverdiana y decidió representar a la selección de Cabo Verde .

. Puede desempeñarse como lateral derecho o extremo , gracias a su velocidad y capacidad ofensiva.

o , gracias a su velocidad y capacidad ofensiva. Desde enero de 2026 milita en el S.L. Benfica, tras destacar con el Estrela da Amadora.

¡El gol que acaba de hacer! 🤯



Sidny Lopes Cabral tiró dentro del área y colgó el balón en el ángulo derecho de la portería del ‘Dibu’ Martínez 😮‍💨🔥#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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Su camino al Benfica

Cabral comenzó su formación en Países Bajos y también pasó por el futbol sueco antes de desarrollar su carrera profesional en Alemania. Sus actuaciones con el Estrela da Amadora llamaron la atención del Benfica, que lo fichó a finales de 2025. Desde su llegada al gigante portugués ha mostrado un perfil ofensivo poco común para un defensor.

El golazo que hizo historia

En el duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Cabral apareció al minuto 103 del tiempo extra para firmar un extraordinario disparo con efecto desde la izquierda que dejó sin oportunidad al arquero argentino y puso el 2-2 momentáneo. La anotación provocó una explosión de emoción en el estadio y rápidamente fue catalogada por aficionados y analistas como candidata al mejor gol del torneo.

Pese al empate conseguido por Cabral, Argentina terminó imponiéndose 3-2 gracias a un gol de Cristian Romero en los minutos finales de la prórroga, asegurando su pase a los octavos de final.

Con apenas 23 años, Sidny Lopes Cabral pasó de ser un futbolista poco conocido fuera de Portugal a convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial, gracias a un gol que ya forma parte de los momentos más memorables de la Copa del Mundo 2026.