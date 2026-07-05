Liam Gallagher asegura que si México elimina a Inglaterra, Oasis nunca volverá a suelo mexicano

Por el enfrentamiento entre México e Inglaterra, en los octavos de final del Mundial 2026, muchos famosos se han pronunciado sobre el duelo, pues es uno de los más importantes de los últimos años.

Sin embargo, una polémica se ha desatado, pues el vocalista de Oasis, Liam Gallagher, decidió hablar sobre el esperado duelo, ya que aseguró que si la Selección Mexicana, elimina al conjunto de Inglaterra, su banda no va a volver a tocar a nuestro país.

Noticia Destacada ¿Fher de Maná sigue en pleito con Liam Gallagher? El vocalista de Maná llegó a los ensayos al Azteca con playera de ¡Oasis!

Liam Gallagher lanza amenaza contra fans mexicanos

Por medio de sus redes sociales, el cantante puso una condición y todo tiene que estar relacionado con el partido entre México vs. Inglaterra, el cual va a definir el futuro de las selecciones en la presente Copa del Mundo.

Aunque el mensaje fue claro, muchos mexicanos decidieron responder de manera contundente:

Noticia Destacada México vs. Inglaterra: ¿Maná dará el show de medio tiempo en el Estadio Ciudad de México?

"Liam, soy mexicana y pase lo que pase siempre seremos amigos, ¿ok? Nada de esto cambiará mi amor por ti"

Pero el vocalista aseguró, ha sido muy claro en su amenaza a los fans mexicanos.

"Si ustedes ganan, nunca más les hablaré y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis"

Estas palabras dividieron opiniones, algunos aseguraron que podrían dejar que los ingleses ganen y otros no dudaron en comentar, pero Liam Gallagher comentó:

"Ahora lo dices, pero en cuanto anunciemos el concierto la próxima semana, quiero decir, el próximo año, quiero decir, feliz Navidad, estarás corriendo de un lado a otro como gallinas sin cabeza tratando de conseguir una entrada, así que deja de actuar como matón"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal