FBI investiga a la AFA por presunto lavado de dinero en Estados Unidos

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación en Estados Unidos por un presunto caso de lavado de dinero, mientras la Selección de Argentina continúa su participación en el Mundial 2026. De acuerdo con reportes de medios argentinos, el FBI y fiscales del Departamento de Justicia ya comenzaron a reunir información y testimonios sobre las operaciones financieras del organismo.

Según la información publicada por el diario La Nación, las autoridades estadounidenses buscan determinar la forma en que la AFA administró y canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos. La investigación también pone bajo la lupa la gestión del presidente Claudio "Chiqui" Tapia y de otros directivos vinculados al manejo de recursos comerciales.

Uno de los primeros interrogados habría sido el empresario Guillermo Tofoni, quien fue citado por agentes del FBI para aportar información relacionada con las operaciones realizadas durante la administración de Tapia y de Pablo Toviggino, así como con la empresa TourProdEnter LLC, encargada de gestionar contratos comerciales de la AFA en el extranjero.

La publicación también señala que los fiscales estadounidenses analizan citar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, quienes habrían tenido acceso a información sobre las actividades financieras de la AFA o participaron en tareas de supervisión relacionadas con el organismo.

De acuerdo con la investigación, las indagatorias comenzaron a desarrollarse desde 2025 y están encabezadas por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes buscan esclarecer el destino de diversos movimientos financieros realizados en territorio estadounidense.

Entre los documentos revisados aparecen el productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, quienes presuntamente administraron recursos de la AFA mediante cuentas abiertas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

Los reportes indican que TourProdEnter LLC gestionó alrededor de 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA. Sin embargo, parte de esos recursos no tendría un respaldo claro en gastos operativos, mientras que otros 57 millones de dólares habrían sido distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica continúa bajo revisión.

Hasta el momento, la AFA no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la investigación, la cual se da a conocer apenas unas horas después de que Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido que también estuvo rodeado de polémica por decisiones arbitrales.