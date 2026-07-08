Presentan Baxal Paal Renacimiento, el campamento de verano del Gobierno de Yucatán

Armín Lizama, director del Instituto del Deporte de Yucatán, presentó el programa Baxal Paal Renacimiento durante la conferencia encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, una estrategia que busca ofrecer actividades recreativas y de formación para niñas y niños durante las vacaciones de verano.

El campamento se realizará del 20 de julio al 1 de agosto y combinará deporte, arte y entretenimiento en distintos municipios del estado.

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El funcionario explicó que el campamento estará estructurado en cuatro ejes temáticos, enfocados en mantener activos a los participantes mediante actividades deportivas, recreativas y de activación física.

Además, incluirá un componente de arte y cultura con talleres de manualidades, artes plásticas, pintura, dibujo y música, con el propósito de fortalecer la creatividad y el desarrollo integral de la niñez.

Asimismo, el programa incorporará deportes especializados orientados al rendimiento, incluyendo una Mini Olimpiada, además de dinámicas y juegos diseñados para fomentar valores como la inclusión, la igualdad, el trabajo en equipo y la adopción de hábitos saludables entre las y los participantes.

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El campamento estará dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años. Las inscripciones podrán realizarse en las unidades deportivas del Gobierno de Yucatán ubicadas en Tizimín, Valladolid, Ticul, Progreso, Panabá, Izamal, Tekax, Umán, Motul, Kanasín y Hunucmá.

Entre los requisitos para los menores se solicita acta de nacimiento, CURP y dos fotografías recientes, mientras que los tutores deberán presentar credencial para votar, comprobante de domicilio, dos fotografías infantiles y completar la cédula de inscripción.