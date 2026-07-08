Trump rompe alto al fuego con Irán y advierte nuevos ataques de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró terminado el acuerdo marco de alto al fuego con Irán y elevó el tono contra el gobierno de Teherán durante la cumbre de líderes de la OTAN, celebrada en Ankara, Turquía.

Ante la prensa y junto al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, el mandatario estadounidense aseguró que ya no ve condiciones para continuar las negociaciones con Irán.

También acusó al régimen iraní de mentir sobre los compromisos vinculados a su programa nuclear y de haber reanudado ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

¿Qué dijo Trump sobre el alto al fuego con Irán?

Trump sostuvo que, para él, el acuerdo “se ha acabado” y afirmó que negociar con Irán representa una pérdida de tiempo. El presidente estadounidense acusó a las autoridades iraníes de negar los acuerdos previos sobre armas nucleares y las responsabilizó de romper el periodo de calma.

El mandatario también afirmó que Estados Unidos atacó objetivos iraníes durante la noche, después de que fuerzas de Teherán presuntamente agredieron embarcaciones comerciales en Ormuz.

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De acuerdo con reportes internacionales, Washington lanzó ataques contra más de 80 objetivos iraníes en respuesta a esos incidentes.

¿Estados Unidos volverá a atacar Irán?

Trump advirtió que su gobierno podría lanzar nuevos ataques contra Irán este mismo 8 de julio. “Muy probablemente volveremos a golpearlos duramente esta noche”, dijo ante medios, aunque señaló que la decisión dependerá de cómo evolucione la situación.

Las declaraciones se produjeron después de nuevos intercambios de hostilidades entre ambos países.

Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en el golfo Pérsico, mientras que los mercados internacionales reaccionaron con aumentos en los precios del petróleo y caídas bursátiles por el riesgo de una escalada militar.

President Donald Trump says the ceasefire with Iran is "over" after fresh fighting erupted following attacks linked to the Strait of Hormuz.



The renew hostilities hv heightened tensions in the Middle East and raised fresh concerns over global oil supplies and maritime security. pic.twitter.com/Jzoiy7kt8M — Posh Reporters (@poshreportersng) July 8, 2026

¿Por qué aumenta la tensión en Medio Oriente?

El Estrecho de Ormuz es una ruta clave para el transporte mundial de petróleo, por lo que cualquier conflicto en la zona genera preocupación por posibles afectaciones al suministro energético.

La ruptura del alto al fuego también ocurre en medio de la presión de Washington sobre el programa nuclear iraní. Aunque Trump dijo que permitirá a sus negociadores continuar los contactos si lo desean, dejó claro que no confía en un nuevo entendimiento con Teherán.

La escalada coloca otra vez a Medio Oriente en un escenario de alta tensión militar y diplomática, con posibles efectos para la seguridad regional, el comercio energético y la economía global.

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