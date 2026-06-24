Lionel Messi cumple 39 años: La Albiceleste lo celebra en pleno Mundial 2026

Mientras el mundo le cantaba el cumpleaños feliz, Lionel Messi respondió con pesas, sudor y silencio. El capitán de la Selección Argentina llegó a sus 39 años en plena pelea por su sexto Mundial, y decidió que la mejor forma de celebrarlo era mostrando, sin una sola palabra, la rutina que lo mantiene compitiendo al máximo nivel.

Apenas el reloj cruzó la medianoche, el rosarino subió a su cuenta de Instagram un video que lo muestra entrenando fuerza con pesas en el gimnasio, de cara al cierre de la fase de grupos. Nada de discursos ni agradecimientos: solo imágenes de esfuerzo físico musicalizadas con "Tierra de Campeones (Pa' los jugadores)", el himno de La T y La M que explotó durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 y que sigue funcionando como banda sonora no oficial de la Albiceleste.

El video no tardó en viralizarse: acumuló millones de visualizaciones y una avalancha de comentarios admirados. Para buena parte de los hinchas, la elección de Messi —lejos de fotos familiares o festejos— funcionó como una declaración silenciosa: en medio del Mundial, la prioridad sigue siendo el trabajo.

El saludo de AFA y CONMEBOL a Messi

Los homenajes institucionales no se hicieron esperar. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió el festejo con un comunicado que tituló "El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi", repasando su trayectoria y su huella en el deporte. El presidente del organismo, Claudio "Chiqui" Tapia, fue más allá en lo personal: "Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor", escribió dirigiéndose directamente al capitán.

Desde el plano continental, la CONMEBOL también se unió a los mensajes de cariño. La confederación publicó en sus redes: "¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!", acompañando el texto con una imagen del rosarino y confirmando, una vez más, el alcance de Messi en toda Sudamérica.