Pescadores protestan en Palacio de Gobierno

Un grupo de al menos 20 pescadores acudió al Palacio de Gobierno para exigir conocer el destino real de los recursos otorgados a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente (Pacma), así como incrementar los apoyos por veda y baja captura.

Los representantes de los hombres de mar, que abarcan desde el muelle de Champotón hasta los ribereños de Camino Real, recriminaron que en promedio el Estado solamente les subsidia 11 pesos por día, con apoyos que apenas alcanzan los 5 mil pesos por temporada.

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Por su parte, el representante del grupo, José del Carmen Huicab López, refirió que en esta ocasión solamente buscan el acercamiento y atención con el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, para que se pauten una ampliación en el presupuesto del próximo año.

ASF y Safin bajo demanda de pescadores por destino de recursos de Pemex

Con cartulinas con mensajes de protesta, los pescadores exigieron a las autoridades del Estado que les esclarezcan cuál es el destino del Pacma que envía Pemex anualmente, y demandaron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar a la Secretaría de Administración y Finanzas (Safin), que confirmó haber recibido los recursos del primer trimestre de 2026.