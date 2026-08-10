Mikel Arriola es abucheado por la afición: exigen regreso del ascenso y descenso

La celebración por el campeonato de México Sub-20 tuvo un momento inesperado cuando los aficionados presentes en el Estadio Banorte dirigieron sus reclamos hacia Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol. En medio de los festejos, desde las tribunas surgió una exigencia que se ha vuelto recurrente: el regreso del ascenso y descenso.

Después de que el Tricolor derrotó 2-0 a Estados Unidos para conquistar el título del Premundial Sub-20 de Concacaf, Arriola apareció en la cancha para participar en la ceremonia de premiación. Su presencia provocó una reacción inmediata entre los asistentes.

Afición lanza gritos de “ascenso” contra Mikel Arriola

Los primeros abucheos comenzaron cuando el directivo apareció sobre el terreno de juego. Poco después, algunos sectores de las gradas comenzaron a corear "ascenso, ascenso, ascenso", una consigna que rápidamente se extendió entre los aficionados.

El reclamo volvió a escucharse cuando el sonido local presentó a Mikel Arriola antes de iniciar la entrega de reconocimientos. La reacción incluso aumentó cuando su imagen apareció en las pantallas del Estadio Banorte.

Cada vez que un integrante de la delegación mexicana se acercaba al directivo para recibir su reconocimiento, los gritos en favor del ascenso y descenso reaparecían desde las tribunas.

¡¡TODOS LO ABUCHEARON!! ❌



Durante la 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 del torneo Sub-20 de la CONCACAF, Mikel Arriola fue 𝗔𝗕𝗨𝗖𝗛𝗘𝗔𝗗𝗢 por 𝗧𝗢𝗗𝗢 el Estadio Azteca cuando mencionaron su nombre. Además los aficionados comenzaron a 𝗚𝗥𝗜𝗧𝗔𝗥 "ascenso"



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El reclamo también alcanza a la Liga de Expansión

Las protestas contra Mikel Arriola no son un hecho aislado. Durante las últimas semanas, distintos jugadores y clubes de la Liga de Expansión MX han expresado su desacuerdo con la ausencia del sistema de ascenso y descenso.

Una de las formas de manifestación ocurrió al inicio de algunos encuentros, cuando los futbolistas permanecieron sin jugar durante los primeros minutos como señal de protesta.

La exigencia de los aficionados también se hizo presente durante una noche que estaba destinada a celebrar el campeonato conseguido por la Selección Mexicana Sub-20.

¿Qué ha dicho Mikel Arriola sobre la Liga de Expansión?

Antes de esta reacción de los aficionados, Mikel Arriola había defendido la importancia de la Liga de Expansión dentro de la estructura del futbol mexicano.

El comisionado de la FMF señaló que la competencia es considerada un torneo de desarrollo y destacó la presencia de jugadores Sub-23, además de las filiales de Guadalajara y Cruz Azul.

Arriola también aseguró que se mantendrá la inversión en la categoría y que continuarán los esfuerzos para impulsar a los equipos de Expansión.

La lluvia no detuvo el reclamo

A pesar de las condiciones climáticas, Mikel Arriola permaneció en el terreno de juego durante parte de la celebración y participó en las fotografías posteriores con los campeones.

Mientras México festejaba el título del Premundial Sub-20, la afición aprovechó el escenario para dejar clara su postura sobre una de las discusiones que más polémica ha generado en el futbol mexicano: la eliminación del ascenso y descenso.

El contraste quedó marcado en el Estadio Banorte: mientras el Tricolor levantaba el trofeo, desde las tribunas volvía a escucharse una petición que lleva tiempo presente en el futbol nacional: “¡Ascenso, ascenso!”.