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Campeche / Sucesos

Patrulla estatal queda calzada en Bosques de Campeche

Una patrulla de la Policía Estatal sufrió afectaciones leves al quedar calzada en un desnivel del camellón en Bosques de Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

10 de ago de 2026

1 min

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Incidente menor de patrulla en estación de combustible
Incidente menor de patrulla en estación de combustible

En la colonia Bosques de Campeche, una patrulla de la Policía Estatal registró afectaciones leves luego de quedar calzada en un desnivel del camellón mientras sus elementos realizaban un recorrido de vigilancia por la zona, sin que se reporten personas heridas.

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Los hechos ocurrieron cuando los agentes ingresaron a una estación de combustible ubicada sobre la avenida Agustín Melgar, entre la avenida Resurgimiento, y al realizar la maniobra, el operador de la patrulla no midió correctamente la distancia, provocando que la unidad quedara calzada en un desnivel del camellón.

Ante la situación, sus compañeros acudieron rápidamente para auxiliar y lograron recuperar la unidad, la cual posteriormente fue estacionada a un costado de la estación de combustible. Dicho incidente dejó únicamente afectaciones leves en la patrulla y no hubo personas lesionadas.

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