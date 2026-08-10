La Caleta de Progreso enfrenta nuevos señalamientos por robos y mercancía ilícita

La zona de La Caleta de Progreso sigue siendo considerada como uno de los puntos conflictivos del puerto debido a los diversos problemas e irregularidades que, de acuerdo con testimonios y fuentes extraoficiales, presuntamente se presentan en el interior y sus alrededores.

Por su ubicación y las características del refugio pesquero, el sitio ha sido durante años un área compleja para las labores de vigilancia, donde se ha señalado la posible comisión de actividades relacionadas con la venta de especies en veda, presunto almacenamiento de artículos de procedencia ilícita y otras prácticas que preocupan a los habitantes y a otros sectores.

A estos señalamientos se suma la incidencia de robos registrados durante los últimos meses, principalmente de motocicletas, bicicletas y artículos electrónicos.

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De acuerdo con fuentes extraoficiales consultadas, La Caleta sería utilizada en algunos casos como punto de resguardo temporal de objetos, presuntamente obtenidos mediante robos, aprovechando las dificultades que representa para las autoridades realizar inspecciones al interior del complejo pesquero.

También refieren que algunas motocicletas sustraídas de manera ilegal no ingresarían completas al sitio, sino desarmadas, con la finalidad de dificultar su identificación y comercializar sus piezas como refacciones en el mercado negro.

Asimismo, hay señalamientos del posible ingreso de mercancía de procedencia ilícita que llega de otros puntos de la costa, situación que, de comprobarse, convertiría al refugio en un punto de redistribución de artículos robados.

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Actualmente, los accesos al refugio pesquero cuentan con presencia permanente de elementos de la Policía Municipal, quienes mantienen vigilancia en las entradas y salidas. Sin embargo, las labores de estos agentes se concentran, principalmente, en el control y supervisión de los accesos, además de la prevención de alteraciones al orden público.

La complejidad del sitio, aunada a la presencia de numerosas embarcaciones, bodegas y áreas de difícil acceso, representa un reto para las autoridades en sus operativos de inspección y vigilancia.

Vecinos y trabajadores del sector han señalado la necesidad de fortalecer las acciones de seguridad en la zona, particularmente mediante revisiones coordinadas entre las distintas corporaciones.