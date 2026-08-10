Aspirantes de la UNAM regresan a las calles para protestar este lunes 10 de agosto

La Ciudad de México tendrá este lunes 10 de agosto una jornada marcada por ocho concentraciones y movilizaciones en distintos puntos de la capital, por lo que automovilistas y usuarios del transporte público podrían encontrar afectaciones en vialidades cercanas a universidades, dependencias y espacios públicos.

Entre las actividades previstas destaca la protesta de aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes tienen programada una concentración al mediodía en Ciudad Universitaria. También habrá manifestaciones relacionadas con trabajadores de la UAM, jubilados del IPN, comerciantes de mercados públicos y diferentes organizaciones civiles.

Debido a que algunas de estas actividades pueden extenderse o incluir desplazamientos, se recomienda considerar tiempo adicional en los traslados, principalmente en zonas como Insurgentes Sur, Iztapalapa, Narvarte, Clavería y áreas cercanas a instalaciones del IPN.

¿Dónde habrá marchas y concentraciones en CDMX este lunes?

La primera movilización está prevista a las 10:00 horas en la UAM Iztapalapa, donde integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana acudirán para solicitar un dictamen.

A las 12:00 horas, aspirantes a la UNAM se concentrarán en la Biblioteca Central para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión y solicitar la cancelación del llamado examen de control.

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Este grupo también prevé realizar una marcha al interior de Ciudad Universitaria, por lo que podrían presentarse complicaciones de tránsito en las inmediaciones de Rectoría y sobre Avenida Insurgentes Sur.

Protestas en Narvarte, IPN y Monumento a la Madre

También al mediodía, el colectivo “Plataforma 4:20” llevará a cabo actividades en el Monumento a la Madre y en el cruce de avenida División del Norte con avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte Poniente.

En ese mismo horario, jubilados del Instituto Politécnico Nacional tienen programada una protesta en la Secretaría de Administración del IPN.

Por su parte, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social realizará una conferencia de prensa en el restaurante Tierra Dentro.

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este lunes, 10 de agosto de 2026. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/BtkqMm9Up0 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 10, 2026

¿Qué movilizaciones habrá por la tarde en CDMX?

A las 16:00 horas, alumnos consejeros realizarán una mesa de diálogo en el Auditorio de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada.

Más tarde, a las 18:00 horas, el Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la CDMX celebrará una asamblea general en el Mercado Clavería.

Durante el día, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical también realizarán una recolección de firmas en instalaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Ante las distintas actividades programadas, quienes circulen por las zonas involucradas deberán considerar posibles cierres momentáneos, reducción de carriles y aumento en los tiempos de traslado, especialmente alrededor de Ciudad Universitaria y los puntos donde se concentren los contingentes.

IO