Ruta a Calderitas inicia cobro tras concluir periodo de prueba; ¿cuánto se pagará por persona?

La ruta hacia Calderitas, cuya tarifa de 15 pesos entrará en vigor a partir de hoy, permitirá mejorar la conexión entre 59 escuelas y beneficiará a miles de estudiantes, quienes podrán trasladarse de manera más segura, cómoda y accesible, aseguró el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek.

Consideró que el nuevo recorrido del Sistema de Transporte Movilidad para el Bienestar (MOBI) también detonará la actividad económica en la comunidad conurbada, ya que tendrá vinculación con casi 2 mil 500 negocios y 15 mil viviendas de la capital.

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En este contexto, habitantes de Calderitas aseguraron que, con el inicio de esta opción de movilidad, por fin se les hizo justicia en materia de transporte público.

Ayer concluyó la semana de prueba del nuevo servicio, la cual fue gratuita como parte de una estrategia del Imoveqroo para darlo a conocer, no solo en Calderitas, sino también en Chetumal.

Hernández Kotasek resaltó que este trayecto atiende una demanda histórica de Calderitas, al tiempo que representa una acción que permitirá impulsar la economía.

“Se está respondiendo a una necesidad histórica de movilidad. El beneficio es para 41 mil 287 personas, ya que se ofrecerá cobertura a 44 colonias, 59 escuelas, más de 15 mil viviendas y casi 2 mil 500 unidades económicas”, abundó.

Sobre el recorrido, detalló que inicia y concluye en el parque de la zona costera de Calderitas y conecta, entre otros puntos estratégicos, el Mirador, la telesecundaria “Jesús Martínez Ross”, el Estadio “Pascual Cruz Burgos”, las oficinas del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), los hospitales Naval y Materno Infantil Morelos, así como el Parque de Los Caimanes.

Sobre las tarifas, el titular del Imoveqroo especificó que la general será de 15 pesos, mientras que la preferencial de 10 pesos aplicará para estudiantes y personas adultas mayores. Las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito al transporte urbano MOBI.

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El estudiante Juvenal Pérez indicó que el itinerario le permitirá trasladarse de Calderitas al Instituto Tecnológico de Chetumal con mayor rapidez y un ahorro significativo de recursos. Destacó que la frecuencia del servicio será de 15 minutos, lo que representa un aliciente para utilizarlo.

Por su parte, la señora Esther Díaz afirmó que el sistema le permitirá desplazarse a diversos puntos de Calderitas, algo que también necesitaba, al tiempo que resaltó que aprovechará la tarifa de 10 pesos destinada a las personas adultas mayores, como es su caso.