Sheinbaum Pardo responde al PAN por derecho de réplica en la mañanera: “Que hagan su conferencia de prensa”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este jueves 13 de agosto a la petición de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para contar con derecho de réplica durante sus conferencias matutinas y planteó que los partidos políticos pueden crear sus propios espacios para responder a los señalamientos que consideren necesarios.

Durante la mañanera, la mandataria sostuvo que diputados, senadores y dirigentes partidistas cuentan con acceso a medios de comunicación y redes sociales, por lo que pueden convocar conferencias de prensa desde sus respectivas fracciones parlamentarias.

“Pues que den su conferencia de prensa, ahí puede haber una buena réplica”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre la solicitud del PAN.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el derecho de réplica que pide el PAN?

La presidenta señaló que los legisladores cuentan con herramientas para fijar postura públicamente y responder a declaraciones realizadas durante la conferencia matutina.

Sheinbaum argumentó que quienes forman parte del Congreso de la Unión tienen acceso a recursos institucionales, plataformas digitales y espacios de comunicación que les permiten difundir sus posicionamientos.

En ese sentido, consideró que el PAN puede organizar sus propias conferencias para responder, aclarar o debatir cualquier tema abordado desde Palacio Nacional.

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Sheinbaum plantea que partidos creen sus propios espacios de respuesta

La mandataria amplió su postura y mencionó que esta posibilidad no se limita al PAN, sino que también podría aplicarse a Morena y otras fuerzas políticas.

De acuerdo con Sheinbaum, las fracciones parlamentarias pueden convocar a medios de comunicación y utilizar sus canales institucionales para presentar sus argumentos sin necesidad de incorporar un mecanismo de réplica dentro de la conferencia presidencial.

La discusión surge después de que integrantes de Acción Nacional solicitaran tener un espacio para responder directamente a señalamientos formulados durante las mañaneras.

¿Habrá derecho de réplica dentro de la conferencia mañanera?

Por lo expresado por la presidenta, no existe hasta ahora un anuncio sobre la creación de un espacio específico de réplica para partidos políticos dentro de la mañanera.

#MañaneraDelPueblo. “Esta es la mañanera del pueblo, un espacio del gobierno federal para informar a los ciudadanos”, afirma @Claudiashein y le responde a los panistas: ellos tienen su propio espacio para responder e informar. pic.twitter.com/SNpoVIQP0o — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 13, 2026

Sheinbaum dejó claro que su propuesta es que los legisladores utilicen sus propias plataformas y encuentros con la prensa para responder públicamente.

El intercambio vuelve a colocar bajo discusión el papel de la conferencia presidencial como espacio de comunicación política y la manera en que los partidos de oposición pueden contestar directamente a los posicionamientos emitidos desde el Ejecutivo federal.

IO