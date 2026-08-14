Barcelona y Real Madrid: la razón por la que no jugarán la Jornada 1 de LaLiga

La nueva temporada de LaLiga 2026-27 comenzará este fin de semana con una ausencia poco habitual: Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid no disputarán sus partidos correspondientes a la primera jornada.

La razón está relacionada con el Mundial 2026, ya que varios futbolistas de estos clubes participaron con sus selecciones hasta las semifinales o rondas posteriores, por lo que los equipos recibieron días adicionales de descanso antes de comenzar la nueva campaña.

¿Por qué se aplazaron sus partidos?

La medida forma parte de un acuerdo entre la LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El objetivo es permitir que los jugadores que tuvieron una participación prolongada en el Mundial cuenten con un periodo adecuado de recuperación antes de regresar a la competencia.

Siete clubes españoles tuvieron representantes en las semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, el calendario permitió aplazar únicamente algunos encuentros sin alterar de manera importante el desarrollo de la jornada inaugural.

¿Cuándo debuta el Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid será el primero de los tres grandes en entrar en acción. Los rojiblancos recibirán al Málaga en el Estadio Metropolitano el miércoles 19 de agosto.

De esta manera, el conjunto dirigido por Diego Simeone tendrá que esperar solamente unos días para iniciar su participación en la temporada 2026-27.

¿Cuándo juega el Real Madrid?

El Real Madrid comenzará oficialmente su campaña en la Jornada 2, cuando visite al Espanyol el sábado 22 de agosto.

Después de ese encuentro, los blancos disputarán el partido que tienen pendiente de la primera fecha ante la Real Sociedad, programado para el 26 de agosto.

Este calendario también permitirá al conjunto madridista disputar un último encuentro de preparación ante el Schalke 04, antes de entrar de lleno en la competencia oficial.

¿Cuándo debuta el Barcelona?

El Barcelona tendrá su primer partido de LaLiga 2026-27 el domingo 23 de agosto, cuando visite al Elche por la segunda jornada.

Posteriormente, los actuales campeones recuperarán su partido pendiente de la primera fecha frente al Athletic Club, encuentro que se jugará el 27 de agosto.

El equipo catalán también tendrá actividad de pretemporada antes de iniciar oficialmente su defensa del título, con amistosos ante el Basilea y el Al Ahly.

¿Qué pasó con el Celta de Vigo?

El Celta de Vigo también estaba entre los clubes que podían solicitar el aplazamiento debido a la participación de sus jugadores en el Mundial. Sin embargo, decidió mantener su compromiso inicial ante Osasuna.

Finalmente, ese partido tampoco se jugará en la fecha prevista debido a un problema que afectó el césped del estadio de Balaídos. El encuentro fue reprogramado para el 27 de agosto

¿Cómo queda el inicio de LaLiga?

Aunque resulta extraño ver comenzar la LaLiga sin Barcelona ni Real Madrid, el aplazamiento busca proteger el descanso de los futbolistas que tuvieron una participación prolongada en el Mundial

La ausencia de sus principales figuras sí representa un reto para la competición desde el punto de vista del interés internacional, especialmente porque nombres como Lamine Yamal y Kylian Mbappé no estarán presentes en la primera jornada.

Así, la Jornada 1 de LaLiga 2026-27 arrancará sin tres de sus equipos más importantes, pero Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid tendrán fechas definidas para ponerse al corriente y comenzar su camino por el nuevo campeonato.