Claudia Sheinbaum reitera respaldo a obras del Puerto de Altura de Progreso y su conexión al Tren Maya de carga

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su respaldo a las obras del Puerto de Altura de Progreso y su conexión al Tren Maya de carga que se realizan con inversiones estatales, federales y privadas.

La Presidenta explicó que uno de los proyectos que el gobernador Joaquín Díaz Mena planteó desde su campaña es la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, el cual tiene el respaldo del Gobierno federal y avanza a buen ritmo.

"Es una inversión conjunta del gobierno del estado y de nosotros. Entonces, se está haciendo un puerto de mayor calado y eso va a permitir la llegada de barcos que tengan más capacidad", mencionó.

Asímismo, agregó que en conjunto a las obras del Puerto de Altura se construye el Tren Maya de carga, el cual se conectará a Progreso y el resto de la Península y el Sureste, así como Palenque y el Tren Interoceánico y de ahi hacia trenes que van hacia el Norte, además de Estados Unidos y Canadá.

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"Es una obra muy muy importante y además tiene inversión pública y inversión privada porque una parte se dan permisos en el puerto para que haya desarrollo privado que son importadores y exportadores o productores que permiten que esa zona se desarrolle todavía", puntualizó.

Al respecto, el gobernador Joaquín Díaz Mena agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por el avance en las obras que se realizan entre el Gobierno federal y estatal que van a cambiar la conectividad, la logística y las oportunidades del estado.

La ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso contempla una inversión integral de 12 mil 225 millones de pesos, considerada la mayor inversión portuaria en la historia de Yucatán.

El proyecto contempla recursos estatales, federales y privados, y busca transformar al puerto en un nodo logístico de mayor capacidad para el sureste mexicano.

La obra contempla ampliar el recinto portuario de 34 a 114 hectáreas, mediante la construcción de dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una, además de nuevas áreas de navegación y operación.

Entre las principales obras se encuentran dos dársenas de ciaboga de 600 metros de diámetro, 16 posiciones adicionales de atraque y alrededor de 4 mil 500 metros de muelles, así como barreras para disipar el oleaje. También se ampliará y profundizará el canal de navegación para permitir el ingreso de embarcaciones de mayor tamaño.

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El proyecto incluye un importante programa de dragado; la información oficial federal contempla alrededor de 12.9 millones de metros cúbicos, con un canal que pasaría a 180 metros de ancho y una profundidad de hasta 13.3 metros.

El objetivo es que Progreso tenga mayor capacidad para recibir barcos de carga, ampliar las operaciones comerciales, instalar nuevas terminales y atraer inversiones nacionales e internacionales, además de mejorar la conectividad logística de Yucatán con otros mercados.

Las autoridades plantean que la ampliación permita generar nuevas oportunidades para los sectores industrial, manufacturero, exportador y logístico, fortalecer la competitividad del estado y consolidar a Progreso como uno de los principales nodos logísticos del sureste de México.