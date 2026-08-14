Sheinbaum Pardo revela acuerdos con la Sección 22 de la CNTE tras reunión de tres horas en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio detalles este viernes sobre la reunión que sostuvo un día antes con integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Palacio Nacional.

Durante su conferencia mañanera desde el Salón Tesorería, la mandataria explicó que el encuentro se prolongó durante aproximadamente tres horas y estuvo centrado principalmente en temas relacionados con las condiciones laborales de docentes de Oaxaca y apoyos educativos para niñas y niños de la entidad.

Sheinbaum insistió en que los recursos planteados durante la reunión no están dirigidos al sindicato ni a la organización magisterial, sino directamente a las y los trabajadores de la educación y a estudiantes oaxaqueños.

¿Qué acordaron Sheinbaum y la Sección 22 de la CNTE?

Uno de los puntos centrales fue una bolsa de 800 millones de pesos adicionales para maestras y maestros de Oaxaca, recursos que, según explicó la presidenta, deberán destinarse a procesos como renivelaciones, recategorizaciones y otros asuntos laborales.

Sheinbaum subrayó que el dinero no será entregado a la Sección 22 ni a la CNTE como organización.

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“Que quede muy claro que no es para el sindicato ni para la Coordinadora, es para los maestros de Oaxaca”, sostuvo.

Durante la reunión también participaron representantes de distintas áreas del Gobierno federal, entre ellas la Secretaría de Gobernación y autoridades vinculadas con el sector educativo.

¿Habrá apoyo para útiles y uniformes escolares en Oaxaca?

Otro de los temas planteados por la Sección 22 fue la continuidad del programa estatal de útiles y uniformes escolares.

La presidenta recordó que distintos estados cuentan con esquemas similares y explicó que Oaxaca enfrenta limitaciones presupuestales para mantenerlo en las mismas condiciones.

Por ello, el Gobierno federal analizará apoyar financieramente al estado para que el programa continúe, además de los apoyos educativos que ya se entregan desde la Federación.

Sheinbaum señaló que este año el Gobierno federal otorgó $2,500 a cada niña y niño de primaria para útiles y uniformes, mientras que en secundaria opera la beca “Rita Cetina”.

🟤 #MañaneraDelPueblo | En la reunión con la Sección 22 de la #CNTE, se acordó que Oaxaca continuará el programa estatal de uniformes y útiles escolares, además de la recategorización y contratación de docentes, señala la presidenta @Claudiashein.#OnceNoticias 🔻 pic.twitter.com/ylJGApAIIm — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) August 14, 2026

Sheinbaum destaca tono de diálogo con la CNTE

La mandataria calificó el encuentro como una conversación institucional y señaló que los representantes de la Sección 22 presentaron solicitudes relacionadas con los docentes y estudiantes de Oaxaca.

De acuerdo con Sheinbaum, durante la reunión no se plantearon beneficios para la dirigencia sindical ni para los integrantes de la comisión de la Sección 22.

La presidenta sostuvo que el Gobierno continuará abierto al diálogo cuando las propuestas estén dirigidas a mejorar las condiciones de las comunidades educativas.

“Siempre que sea para apoyar a las niñas y los niños de Oaxaca, ahí vamos a estar”, afirmó.

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