Obras de Mérida Enchula avanza en parques de la ciudad: tendrán internet, luminarias y áreas infantiles

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada supervisó los avances de las obras del programa Mérida Enchula en los parques San José Vergel III y Viernes Santo, como parte de las acciones para recuperar y mejorar los espacios públicos de las colonias de la capital yucateca.

“Mérida Enchula es el programa más grande de los últimos 20 años para mejorar los espacios públicos de Mérida y sus comisarías. Los meridanos merecen lo mejor, por eso supervisamos cada obra de cerca para garantizar la calidad en cada detalle”, afirmó.

En el parque San José Vergel III, ubicado en la calle 10 E entre 21B y 23, se trabaja en la rehabilitación del área infantil, una cancha de basquetbol, instalación de luminarias y servicio de internet. Actualmente, la obra registra un avance del 5 por ciento.

“Desde el primer día estamos cuidando la calidad de cada trabajo. Aquí vamos a tener un espacio donde las familias puedan disfrutar con mayor seguridad y tengan mejores condiciones para convivir”, señaló la edil.

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Posteriormente, la presidenta municipal supervisó el parque Viernes Santo, en la colonia Emiliano Zapata Sur, sobre la calle 94-A entre 139 y 141-A, donde se contempla un área infantil, internet, cancha de basquetbol con luminarias y un espacio de coworking. Los trabajos registran un avance del 10 por ciento.

Puntos de encuentro

“Con internet y coworking, hacemos de los parques puntos de convivencia, encuentro y oportunidades para los meridanos. Queremos espacios públicos vivos, seguros y útiles para toda la comunidad”, expresó Cecilia.

Recordó que la estrategia contempla la intervención de 106 parques y forma parte de una inversión histórica de 350 millones de pesos para renovar más de 800 espacios públicos durante este año, priorizando las necesidades planteadas por la ciudadanía.

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Además, mediante el programa Mérida Enchula se interviene parques en Las Américas, San Francisco Porvenir, Lindavista II, Emancipación Vergel III, Las Azaleas, Juan Pablo II “El Papa”, Tixcacal Opichén y Francisco de Montejo, entre otros puntos de la ciudad, con el objetivo de contar con espacios más dignos, seguros y accesibles para las familias.

A la supervisión acudieron los directores Alfonso Arjona Santana, de Obras Públicas; Luis Jorge Montalvo Duarte, de Servicios Públicos, y Arturo León Itzá, director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza.