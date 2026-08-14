En Campeche vecinos de Ignacio Zaragoza exigen repavimentación tras seis años de abandono

A seis años de abandono de los servicios públicos, vecinos del fraccionamiento Ignacio Zaragoza demandan la rehabilitación de las calles. Pues, a más de seis años de abandono, por falta de obras de repavimentación se ha despedazado el pavimento y hasta las banquetas de las calles Iturbide, Altamirano, Leona Vicario y Balderas, así como parte de sus intersecciones con las calles Morelos y Francisco I. Madero, donde inicia la colonia Miguel Hidalgo.

“Tenemos años de vivir así, incluso trato de tapar uno de los grandes baches con cemento, pero no aguanta y, aparte, todo el escombro de los pedazos que bajan de las calles en mal estado se acumula, a tal grado que ya crece maleza. Aquí lo que pedimos al Ayuntamiento de Campeche es la repavimentación, porque ni su bacheo de mala calidad aquí llega; solo hemos visto que medio lo hacen en una de las principales, pero aquí no vienen”, denunció Luis Peña, vecino de Ignacio Zaragoza.

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El deterioro es tan grave en dicho fraccionamiento, uno de los más antiguos y descuidados de la capital campechana, que frente a cada casa los vecinos tienen baches al salir.

“Estábamos mejor con el PRI; de plano, las autoridades actuales del Ayuntamiento de Campeche se olvidaron de las calles de la ciudad. Aquí salimos y tenemos que caminar y pasar entre nuestros vehículos en puro bache”, agregó Erick Carillo, habitante del sector.

Debido a esto, en varios de los huecos hasta las tuberías de agua comenzaron a quedar expuestas y a dañarse, mientras los escombros y las piedras ruedan por la vía pública cada vez que el agua de las lluvias escarba.

“Hasta pedazos de las banquetas se ven en las calles, todo eso termina hasta el poblado de Samulá, y aquí vamos a terminar con caminos de terracería. Hay vecinos que tratan de frenar la erosión de las calles rellenando los huecos con polvo de piedra y escombros, pero no es suficiente”, indicó Alfonso Moceda, vecino del sector.

Lo mismo pasa con el servicio de alumbrado público de este sector, donde habitantes denuncian que tampoco hay postes con luminarias, por lo que prácticamente es la luz de las casas la que ayuda a iluminar las vialidades durante la noche.

“Aquí hay tramos que parecen cuevas, no hay casi alumbrado; también nos falla a cada rato el servicio del agua y, aun con las demás demandas, hasta la fecha los del Ayuntamiento nunca quisieron atenderlas”, agregó Alfonso Moceda.