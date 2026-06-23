Blindarán Mérida en Verano: aumentará el patrullaje en puntos turísticos

Con un operativo especial de seguridad y una amplia agenda de actividades recreativas, culturales y deportivas, Mérida se declara lista para recibir las vacaciones de verano y atender a miles de familias en colonias y comisarías.

“Estamos a pocos días de que terminen las clases e inicie el verano, y desde luego que la seguridad es muy importante para nosotros como ayuntamiento”, manifestó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.

Detalló que el Operativo Verano Seguro lo atenderá la Policía Municipal y estará vigente del 1 de julio al 31 de agosto, con más de 200 elementos apoyados con camionetas, patrullas, vehículos eléctricos y motos.

Además, se reforzará la vigilancia en los siete parques del primer cuadro de la ciudad y en las terminales de autobuses del ADO, Noreste y AutoProgreso.

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También se instalarán módulos informativos y de atención ciudadana en los parques Eulogio Rosado, San Juan y en el Pasaje Emilio Seijo, así como en el módulo turístico de la Plaza Grande.

La edil señaló que se intensificarán los recorridos de vigilancia a pie en los mercados Lucas de Gálvez, San Benito y Bazar García Rejón, así como en paraderos de transporte, bancos, centros comerciales y zonas habitacionales.

Se mantendrá presencia policial en los corredores turísticos y de convivencia, como la Plaza Grande, Santa Lucía, el Corredor Gastronómico y el Centro.

“Para nosotros cuidar a las y los meridanos es una tarea primordial. Queremos que las familias disfruten de unas vacaciones seguras, tranquilas y con espacios de convivencia para todas y todos”, dijo.

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Por su parte, el director de la Policía Municipal, Carlos Marsh Ibarra, destacó que el operativo se basa en un modelo de proximidad social que fortalece la confianza ciudadana y la atención preventiva. Recordó que ante cualquier emergencia está el número 911 y para denuncias anónimas el 089.

Como parte de la estrategia, el ayuntamiento ofrecerá del 6 al 16 de julio los cursos Verano Mundialista y Verano de Campeones, dirigidos a niñas y niños de entre 6 y 12 años, y de forma gratuita.

Cecilia Patrón Laviada indicó que estas actividades buscan brindar espacios seguros de aprendizaje, convivencia y recreación durante el periodo vacacional, fortaleciendo el desarrollo físico, emocional y social de las y los participantes tanto en colonias como en comisarías del municipio.

El curso Verano Mundialista se realizará de lunes a jueves, de 8:00 a 11:30 horas, en las unidades deportivas de Ciudad Caucel, Francisco de Montejo, San José Tecoh y Los Héroes. Las niñas y niños podrán participar en actividades de iniciación deportiva como futbol, basquetbol, boxeo, tae kwon do, tenis, artes marciales y atletismo.