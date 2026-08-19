Rodrigo Pacheco avanza en el Cancun Country Open tras superar a Barrios Vera

El tenis mexicano celebró una noche positiva en Cancún. Rodrigo Pacheco respondió en los momentos de mayor presión, remontó un complicado primer set y terminó imponiéndose al chileno Tomás Barrios Vera para avanzar en el Cancun Country Open.

El jugador originario de Mérida, Yucatán, consiguió el triunfo por 7-6 (5) y 6-2 dentro de la primera ronda del ATP Challenger 125, resultado que mantiene con vida al representante mexicano en uno de los principales torneos disputados esta semana en territorio nacional.

Rodrigo Pacheco reaccionó cuando el partido se complicó

El comienzo no resultó sencillo para el tenista de 21 años, quien atravesó momentos de irregularidad y llegó a estar abajo por 4-2 durante la primera manga. La intensidad con la que intentaba resolver los puntos le provocó algunos errores que permitieron al chileno tomar ventaja.

La respuesta del mexicano llegó con el respaldo de la afición. Impulsado por el público de Cancún, Pacheco consiguió recuperar terreno, equilibró el marcador y obligó a definir el primer parcial mediante un tie break.

En el desempate, Rodrigo Pacheco tomó rápidamente una ventaja de 6-2 y quedó muy cerca de asegurar el set. Algunos errores no forzados permitieron que Barrios Vera redujera la diferencia, aunque el mexicano logró mantener la concentración para cerrar la manga por 7-6 (5).

Pacheco tomó el control en el segundo set

La dinámica cambió completamente después del primer parcial. Con mayor confianza y nuevamente respaldado desde las tribunas, Pacheco comenzó a dominar los intercambios y encontró menos resistencia de un Tomás Barrios Vera que perdió consistencia después del desempate.

El mexicano aprovechó el momento para imponer condiciones y resolvió el segundo set con mayor comodidad. El 6-2 definitivo confirmó la victoria de Rodrigo Pacheco y aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo.

La actuación también mostró la capacidad del yucateco para recuperarse de situaciones adversas. Tras un inicio complicado, Rodrigo Pacheco ajustó su juego, disminuyó sus errores y terminó controlando un encuentro que en los primeros minutos parecía inclinarse hacia el lado del tenista chileno.

Sebastián Báez será el siguiente reto

El camino aumentará considerablemente de dificultad en la siguiente ronda. Rodrigo Pacheco tendrá que medirse con el argentino Sebastián Báez, uno de los principales favoritos para quedarse con el título del Cancun Country Open.

Báez llegará descansado al compromiso, ya que recibió un bye en la primera ronda debido a su condición de sembrado número uno del torneo. El argentino representa uno de los desafíos más exigentes para el mexicano dentro del cuadro.

Después de superar una primera prueba llena de presión, Pacheco buscará aprovechar el impulso conseguido frente a Barrios Vera y nuevamente el respaldo del público mexicano para intentar dar una de las sorpresas del Cancun Country Open.