¡Molestia en Bolonchén de Rejón! Construyeron campo de futbol en parte interior de estadio de beisbol

Gran polémica se ha generado contra Ricardo Canché Chablé, edil de la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, pues autorizó a la SEDATU la construcción de un campo de pasto sintético de futbol 5, en parte del interior del estadio de béisbol "Salvador Alvarado", en esta comunidad.

Se investigó que, con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva comunitaria en Campeche, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como parte del Proyecto Mundial Social 2026, que se realizó en el marco del Mundial de Futbol de la FIFA 2026 del cual México fue sede junto con Canadá y Estados Unidos.

Se consideró a las comunidades del municipio de Hopelchén de San Francisco Suc Tuc y Bolonchén de Rejón, para construirles sus respectivas canchas de futbol 5 de pasto sintético.

Pero, de acuerdo con información recabada y brindada por algunos jugadores y amantes del rey de los deportes a POR ESTO!, el edil morenista Canché Chablé, habiendo varios espacios en la comunidad, decidió y autorizó a la SEDATU construir ese campo de futbol en el espacio derecho del estadio de beisbol “Salvador Alvarado”, quedando atravesado entre el estadio mencionado y sus inmediaciones. Además, fue derribada parte de la barda de ese estadio, y se ocupó gran parte del área de foul.

Manuel Canché, mejor conocido como Manny Canché, quién es instructor semillero de la Escuela de Beisbol “Mapachitos de Bolonchén de Rejón”, en entrevista telefónica, dijo que es indignante e imperdonable lo que se le hizo al estadio de beisbol.

“Lo que hicieron con el campo de beisbol es una falta de respeto para todos los que durante años lo hemos cuidado y utilizado, nos destruyeron parte del territorio de foul para construir una cancha de futbol 5, como si el beisbol no importara”, expresó.

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El popular Manny Canché señaló que lo más grave es que había otros espacios disponibles para realizar esa obra, sin afectar un campo deportivo ya establecido. Y se preguntó ¿quién tomó una decisión tan absurda? ¿En qué momento se volvió aceptable destruir el patrimonio deportivo de una comunidad por falta de planeación?

Y fue más allá, al decir que, lo ocurrido con ese estadio no es progreso, es un retroceso, porque es condenar a jugadores, entrenadores y futuras generaciones a practicar en un campo incompleto y en condiciones inferiores.

Mencionó que, el beisbol no merece ser tratado como un deporte de segunda, y quienes aprobaron esta obra deberían dar la cara y explicar por qué prefirieron destruir en lugar de construir donde realmente correspondía.

“Yo hablo por lo que hago por el bien del beisbol y no soy de meterme en problemas, y si el presidente de la Junta Municipal Ricardo Canché cree que hizo bien, el mismo pueblo se lo juzgará”.

De su lado, el profesor Martín Tejero Barrera anotador oficial del equipo M. S. Lorito de Bolonchén de Rejón, que participa en la Liga Chenera de Beisbol, lamentó tal situación e indicó que, no hubo visión del presidente de la Junta Municipal y echó a perder un estadio con muchas décadas de historia, e indicó que tampoco es meterse en problemas, por eso no convocó a protesta. Por otro lado, se supo que esa obra ya fue terminada y sería inaugurada próximamente.