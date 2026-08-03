Piratas de Campeche aseguran playoffs con récord de 50-40

Los Piratas de Campeche consolidaron su mejor momento de la temporada y lograron la clasificación a los playoffs de la Zona Sur, al colocarse en el tercer lugar del standing con 50 victorias y 40 derrotas, para un porcentaje de .556 de efectividad.

La novena campechana confirmó su poder ofensivo en la recta final del calendario regular y se posicionó como uno de los equipos con mejor desempeño, con una diferencia de 11 juegos respecto al liderato de Diablos Rojos.

En la última semana, plagada de dobles carteleras, los Piratas ganaron ocho de sus últimos diez compromisos, cifra que demuestra la consistencia en pitcheo y ofensiva. Ese desempeño permitió que el equipo superara a varios rivales directos y se instalara entre los tres mejores de la división.

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La clasificación presenta a los Diablos Rojos como líder absoluto con 61-29 (.678), seguidos por Olmecas con 53-36 (.596), y detrás los Piratas con sus 50 triunfos y 40 derrotas, por encima de Pericos (48-41), Bravos (47-43) y Guerreros (47-43).

El desempeño reciente de Campeche también sobresale al revisar los últimos diez encuentros, con marca de 8-2, uno de los mejores registros de la Zona Sur, compartido únicamente con Diablos Rojos.

La recuperación del conjunto campechano cobra relevancia al considerar que durante buena parte de la campaña transitó en la zona media de la clasificación, pero la suma constante de victorias le permitió tomar distancia inmediata sobre sus perseguidores.

Con porcentaje de .556, Piratas mantiene ventaja sobre Pericos (.539), Bravos (.522) y Guerreros (.522), en una lucha cerrada por los primeros lugares.

Para el cierre de la temporada regular, los Piratas regresan al Estadio “Cruz Azul Nelson Barrera Romellón”, donde enfrentarán a los Olmecas de Tabasco del 4 al 6 de agosto, con la posibilidad de escalar al segundo sitio del standing.